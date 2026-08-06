Permetextrakciós tisztító Puzzi 8/1 C *EU padlófejjel
A Kärcher Puzzi 30/4 permetextrakciós gép. Gazdaságos megoldás nagy szőnyegfelületek tisztítására, amely ergonomikus, gyors és kényelmes munkavégzést biztosít.
A Kärcher Puzzi 8/1 Adv professzionális permetextrakciós tisztítógép. Ez az „Advanced” verzió a robusztus felépítést és a kompakt méretet ötvözi a kimagasló tisztítási hatékonysággal. A gép legfőbb technikai előnye a kiváló visszaszívási teljesítmény, amely a tisztítószeres oldat mélyre juttatása után a szennyeződéssel együtt szinte a teljes nedvességet eltávolítja, így garantálva a textilfelületek rendkívül gyors újbóli használatba vételét. A transzparens készülékfedél, kárpittisztító fej és padlófej, valamint a markolaton elhelyezett kémlelőablak folyamatos vizuális ellenőrzést tesz lehetővé a felszívott víz tisztasága felett. Csekély súlya és ergonomikus hordozófogantyúja révén egy kézzel is könnyen szállítható, a nagyméretű, kézzel vagy lábbal is működtethető nyomógombok pedig maximális kényelmet biztosítanak az épülettisztítók, a szállodaipar és az autókozmetikák számára.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő tisztítási teljesítménySzövetek és kárpitozott felületek tökéletes tisztítása a szálak mélyéig. A kiváló szívóteljesítménynek köszönhetően a gyorsan száradó felületek hamar használatba vehetőek. Kiváló tisztítási eredmények – a különbség szemmel látható.
Ergonomikus kialakítású, extra rövid kárpitfejA markolat és a nyomáskapcsolók egyetlen ujjal működtethetők. A praktikus forma különféle fogási pozíciókat tesz lehetővé. A piros szívóél hatékony vízfelszívást biztosít.
Szőnyegtisztító tartozékok széleskörűen használható készleteRugalmas szívószáj az optimális szívási szög és a maximális száradási eredmények érdekében. 240 mm széles padlófej beépített permetextrakciós csővel. Ergonomikus kétkezes markolat az extra felhasználói kényelem érdekében.
Kis súly és kompakt, masszív kialakítás
- Könnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is.
- Hosszú, fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
- A hosszú élettartam biztosítja a magas hatékonyságot.
Kivehető, okos 2 az 1-ben tartály
- Gyors és egyszerű a frissvíztartály feltöltése.
- Kényelmes és egyszerű a szennyezett víz eltávolítása.
- Illusztráció a gyorsindításról az egyszerű kezeléshez.
Egyszerű működtetés a két nagy nyomógombnak köszönhetően
- Nem szükséges hajolgatni: lábbal kapcsolható gomb a gyors és könnyű használat érdekében.
- Gyors, egylépéses módszer: kombinált permetezés és felszívás egy műveletben.
- Kétlépéses módszer: permetezzen a szövetszálakra, és hagyja beszívódni – azután szívja fel.
Nagy hátsó kerekek és 360°-ban mozgó elülső görgők
- Könnyen manőverezhető egyenetlen felületen is.
- Különösen jól irányítható és könnyen kezelhető a tisztítás során.
Kábelakasztó
- A tápkábel biztonságos tárolásához.
- Praktikus és megóvja a kábeleket.
- A gép könnyen szállítható és tárolható.
Nagy, széles frissvíztöltő-nyílás
- Kényelmes, biztonságos és friss vízzel gyorsan feltölthető.
- Tisztán látható szintjelző.
- A készülék húzása vagy tolása során nincs kifröccsenés.
Beépített tároló a kárpitfejnek és a padlófejnek
- A felcsatolható kialakításnak köszönhetően a kárpitfej mindig kéznél van.
- Beépített szívőcsőtartó, padlófejjel a hordozófogantyúban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|12 - 18
|Légáramlás (l / s)
|71
|Vákuum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Permetmennyiség (l/min)
|1
|Permetnyomás (bar)
|1
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|8 / 7
|Turbina teljesítménye (W)
|1200
|Szivattyú teljesítménye (W)
|40
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|8,6
|Csomagolási súly (kg)
|14
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|524 x 332 x 442
A csomag tartalma
- Rövid kárpitfúvóka fogantyúval
- Permetextrakciós tömlő: 2.5 m
- Kábelakasztó
- Padlótisztító fej: 240 mm
- Permetező/szívó pisztoly
- D-markolat a permetextrakciós csőhöz
- Kivehető 2 az 1-ben tartály a friss/koszosvíz számára
- Permetextrakciós cső: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Beépített tartozéktároló kárpitfej/résszívó számára
- Integrált tartozéktároló a padlófejhez
Videók
Alkalmazási területek
- Kárpitok és kárpitozott bútorok intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
- A szőnyegek rendszeres, időközönkénti tisztításához és célzott folteltávolításhoz
- Minden textilfelület tisztítására alkalmas – beleértve az autók belsejét is.
- Kárpitozott autóülések intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
- Kisebb szőnyegfelületek célzott, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
- Higiéniai szempontból kritikus területek kárpitjainak és szövetfelületeinek tisztításához
- Szőnyegek és textil padlóburkolatok szövetszálainak mélyéig hatoló tisztításhoz
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