Permetextrakciós tisztító Puzzi 8/1 C *EU padlófejjel

A Kärcher Puzzi 30/4 permetextrakciós gép. Gazdaságos megoldás nagy szőnyegfelületek tisztítására, amely ergonomikus, gyors és kényelmes munkavégzést biztosít.

A Kärcher Puzzi 8/1 Adv professzionális permetextrakciós tisztítógép. Ez az „Advanced” verzió a robusztus felépítést és a kompakt méretet ötvözi a kimagasló tisztítási hatékonysággal. A gép legfőbb technikai előnye a kiváló visszaszívási teljesítmény, amely a tisztítószeres oldat mélyre juttatása után a szennyeződéssel együtt szinte a teljes nedvességet eltávolítja, így garantálva a textilfelületek rendkívül gyors újbóli használatba vételét. A transzparens készülékfedél, kárpittisztító fej és padlófej, valamint a markolaton elhelyezett kémlelőablak folyamatos vizuális ellenőrzést tesz lehetővé a felszívott víz tisztasága felett. Csekély súlya és ergonomikus hordozófogantyúja révén egy kézzel is könnyen szállítható, a nagyméretű, kézzel vagy lábbal is működtethető nyomógombok pedig maximális kényelmet biztosítanak az épülettisztítók, a szállodaipar és az autókozmetikák számára.

Jellemzők és előnyök
Permetextrakciós tisztító Puzzi 8/1 C *EU padlófejjel: Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
Szövetek és kárpitozott felületek tökéletes tisztítása a szálak mélyéig. A kiváló szívóteljesítménynek köszönhetően a gyorsan száradó felületek hamar használatba vehetőek. Kiváló tisztítási eredmények – a különbség szemmel látható.
Permetextrakciós tisztító Puzzi 8/1 C *EU padlófejjel: Ergonomikus kialakítású, extra rövid kárpitfej
Ergonomikus kialakítású, extra rövid kárpitfej
A markolat és a nyomáskapcsolók egyetlen ujjal működtethetők. A praktikus forma különféle fogási pozíciókat tesz lehetővé. A piros szívóél hatékony vízfelszívást biztosít.
Permetextrakciós tisztító Puzzi 8/1 C *EU padlófejjel: Szőnyegtisztító tartozékok széleskörűen használható készlete
Szőnyegtisztító tartozékok széleskörűen használható készlete
Rugalmas szívószáj az optimális szívási szög és a maximális száradási eredmények érdekében. 240 mm széles padlófej beépített permetextrakciós csővel. Ergonomikus kétkezes markolat az extra felhasználói kényelem érdekében.
Kis súly és kompakt, masszív kialakítás
  • Könnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is.
  • Hosszú, fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
  • A hosszú élettartam biztosítja a magas hatékonyságot.
Kivehető, okos 2 az 1-ben tartály
  • Gyors és egyszerű a frissvíztartály feltöltése.
  • Kényelmes és egyszerű a szennyezett víz eltávolítása.
  • Illusztráció a gyorsindításról az egyszerű kezeléshez.
Egyszerű működtetés a két nagy nyomógombnak köszönhetően
  • Nem szükséges hajolgatni: lábbal kapcsolható gomb a gyors és könnyű használat érdekében.
  • Gyors, egylépéses módszer: kombinált permetezés és felszívás egy műveletben.
  • Kétlépéses módszer: permetezzen a szövetszálakra, és hagyja beszívódni – azután szívja fel.
Nagy hátsó kerekek és 360°-ban mozgó elülső görgők
  • Könnyen manőverezhető egyenetlen felületen is.
  • Különösen jól irányítható és könnyen kezelhető a tisztítás során.
Kábelakasztó
  • A tápkábel biztonságos tárolásához.
  • Praktikus és megóvja a kábeleket.
  • A gép könnyen szállítható és tárolható.
Nagy, széles frissvíztöltő-nyílás
  • Kényelmes, biztonságos és friss vízzel gyorsan feltölthető.
  • Tisztán látható szintjelző.
  • A készülék húzása vagy tolása során nincs kifröccsenés.
Beépített tároló a kárpitfejnek és a padlófejnek
  • A felcsatolható kialakításnak köszönhetően a kárpitfej mindig kéznél van.
  • Beépített szívőcsőtartó, padlófejjel a hordozófogantyúban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Maximális felületteljesítmény (m² / h) 12 - 18
Légáramlás (l / s) 71
Vákuum (mbar/kPa) 270 / 27
Permetmennyiség (l/min) 1
Permetnyomás (bar) 1
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 8 / 7
Turbina teljesítménye (W) 1200
Szivattyú teljesítménye (W) 40
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Kábelhossz (m) 7,5
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 8,6
Csomagolási súly (kg) 14
Méretek (H × Sz × M) (mm) 524 x 332 x 442

A csomag tartalma

  • Rövid kárpitfúvóka fogantyúval
  • Permetextrakciós tömlő: 2.5 m
  • Kábelakasztó
  • Padlótisztító fej: 240 mm
  • Permetező/szívó pisztoly
  • D-markolat a permetextrakciós csőhöz
  • Kivehető 2 az 1-ben tartály a friss/koszosvíz számára
  • Permetextrakciós cső: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Beépített tartozéktároló kárpitfej/résszívó számára
  • Integrált tartozéktároló a padlófejhez
Permetextrakciós tisztító Puzzi 8/1 C *EU padlófejjel

Videók

Alkalmazási területek
  • Kárpitok és kárpitozott bútorok intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
  • A szőnyegek rendszeres, időközönkénti tisztításához és célzott folteltávolításhoz
  • Minden textilfelület tisztítására alkalmas – beleértve az autók belsejét is.
  • Kárpitozott autóülések intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
  • Kisebb szőnyegfelületek célzott, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
  • Higiéniai szempontból kritikus területek kárpitjainak és szövetfelületeinek tisztításához
  • Szőnyegek és textil padlóburkolatok szövetszálainak mélyéig hatoló tisztításhoz
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