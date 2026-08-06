A Kärcher Puzzi 8/1 Adv professzionális permetextrakciós tisztítógép. Ez az „Advanced” verzió a robusztus felépítést és a kompakt méretet ötvözi a kimagasló tisztítási hatékonysággal. A gép legfőbb technikai előnye a kiváló visszaszívási teljesítmény, amely a tisztítószeres oldat mélyre juttatása után a szennyeződéssel együtt szinte a teljes nedvességet eltávolítja, így garantálva a textilfelületek rendkívül gyors újbóli használatba vételét. A transzparens készülékfedél, kárpittisztító fej és padlófej, valamint a markolaton elhelyezett kémlelőablak folyamatos vizuális ellenőrzést tesz lehetővé a felszívott víz tisztasága felett. Csekély súlya és ergonomikus hordozófogantyúja révén egy kézzel is könnyen szállítható, a nagyméretű, kézzel vagy lábbal is működtethető nyomógombok pedig maximális kényelmet biztosítanak az épülettisztítók, a szállodaipar és az autókozmetikák számára.