Puzzi 9/1 Bp Adv

A Kärcher Puzzi 9/1 Bp Adv akkumulátoros permetextrakciós tisztítógép. Az „Advanced” kivitel a vezeték nélküli használat szabadságát kiváló sokoldalúsággal kombinálja a textíliák alapos tisztítása érdekében

A Kärcher Puzzi 9/1 Bp Adv Pack akkumulátoros permetextrakciós tisztítógép. Ez a modell egyedülálló módon ötvözi a professzionális teljesítményt a teljes kábelmentes mobilitással, miközben robusztus kialakítása hosszú élettartamot garantál. A 36 V-os Kärcher Battery Power+ rendszer biztosítja a szálmélységig hatoló tisztítást olyan helyeken is, ahol nincs elérhető hálózati áram. Az „Adv Pack” kivitel teljes körű felszereltséget kínál, beleértve a rövid kárpittisztító fejet, a szőnyegpadló fejet és a szívócsövet, így sokoldalúan alkalmazható különböző textilfelületeken. Halk működése lehetővé teszi a használatot zajérzékeny környezetben is, míg kompakt mérete és ergonomikus kialakítása maximális mobilitást biztosít a szállodaipar, járműtisztítás és épülettakarítás területén.

Jellemzők és előnyök
Puzzi 9/1 Bp Adv: Erőteljes Kärcher Battery Power+ 36 V-os akkumulátorral
Erőteljes Kärcher Battery Power+ 36 V-os akkumulátorral
Vezeték nélküli mozgásszabadság. Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható. Kompatibilis a 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátorplatform összes gépével.
Puzzi 9/1 Bp Adv: Tartós, robusztus gép-dizájn
Tartós, robusztus gép-dizájn
A hosszú élettartam biztosítja a magas hatékonyságot. Robusztus és strapabíró membránszivattyú. A két nagy gomb kézzel vagy lábbal működtethető a legnagyobb kényelem érdekében.
Puzzi 9/1 Bp Adv: Szőnyegtisztító tartozékok széleskörűen használható készlete
Szőnyegtisztító tartozékok széleskörűen használható készlete
Rugalmas szívószáj az optimális szívási szög és a maximális száradási eredmények érdekében. 240 mm széles padlófej beépített permetextrakciós csővel. Ergonomikus kétkezes markolat az extra felhasználói kényelem érdekében.
Kivehető, okos 2 az 1-ben tartály
  • Gyors és egyszerű a frissvíztartály feltöltése.
  • Kényelmes és egyszerű a szennyezett víz eltávolítása.
  • Gyorsindító illusztráció a Puzzi 9/1 Bp-hez a fokozott felhasználói biztonság érdekében.
Ergonomikus hordozófogantyú
  • Kényelmes egykezes szállítás.
  • Kényelmes, jól kiegyensúlyozott gép.
  • A hordozófogantyúba integrált szívócsőtartó a biztonságos és kényelmes szállításhoz.
Beépített tartozéktárolás
  • Az összes tartozék kényelmesen elhelyezhető a gépen, így mindig kéznél vannak.
  • Praktikus, beépített tárolórekesz a tisztítószerek számára.
  • Biztos tárolás szállítás közben is.
Praktikus kárpitfúvóka
  • A kárpitok és kárpitozott bútorok egyszerű, mégis alapos tisztítása.
  • Tökéletes a jármű belsejének tisztításához.
  • Hála a kis magasságnak ideális szűk helyeken való használatra is
Alacsony súly
  • Könnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is.
  • Hosszú, fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
  • Könnyű súlyú, belépő szintű gép.
Alacsony működési zaj
  • Még zajérzékeny területeken és éjszaka is alkalmas a takarításra.
  • Növeli a felhasználói kényelmet.
  • Nagyon csendes gép a belépő szintű szegmensben.
2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező tömlővel
  • A tisztítóoldatot nagy nyomáson mélyen a szálakba permetezi.
  • A tisztítóoldat és a makacs szennyeződések alapos kiszívása.
  • Gyors száradás.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Felületi teljesítmény (m² / h) 12 - 18
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 9 / 7
Légáramlás (l / s) 57
Vákuum (kPa) 15
Permetmennyiség (l/min) 0,5
Permetnyomás (MPa) 0,16 - 0,22
Turbina teljesítménye (W) 550
Szivattyú teljesítménye (W) 4
Felvételi teljesítmény (W) 575
Zajszint (dB (A)) 70
Standard tartozék ID ( ) ID 32
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 58 / 81
Töltőáram (A) 6
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 7,6
Csomagolási súly (kg) 13
Méretek (H × Sz × M) (mm) 540 x 332 x 460

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Permetextrakciós tömlő: 2.5 m
  • Permetextrakciós cső: 1 Darab(ok), 700 mm, Fém
  • Motorvédő szűrő
  • Frissvízszűrő
  • Kárpittisztító fej
  • Tárolórekesz tisztítószer-tablettáknak
  • Kivehető 2 az 1-ben tartály a friss/koszosvíz számára
  • Tisztítószer: RM 760 tabletták, 2 Tabletta
  • Permetező/szívó pisztoly

Felszereltség

  • Tömlőszállítási retesz
  • Beépített tartozéktárolás
Puzzi 9/1 Bp Adv
Puzzi 9/1 Bp Adv

Videók

Alkalmazási területek
  • Kárpitok és kárpitozott bútorok intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
  • A szőnyegek rendszeres, időközönkénti tisztításához és célzott folteltávolításhoz
  • Minden textilfelület tisztítására alkalmas – beleértve az autók belsejét is.
  • Kárpitozott autóülések intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
  • Kisebb szőnyegfelületek célzott, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
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