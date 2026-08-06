A Kärcher Puzzi 9/1 Bp Adv Pack akkumulátoros permetextrakciós tisztítógép. Ez a modell egyedülálló módon ötvözi a professzionális teljesítményt a teljes kábelmentes mobilitással, miközben robusztus kialakítása hosszú élettartamot garantál. A 36 V-os Kärcher Battery Power+ rendszer biztosítja a szálmélységig hatoló tisztítást olyan helyeken is, ahol nincs elérhető hálózati áram. Az „Adv Pack” kivitel teljes körű felszereltséget kínál, beleértve a rövid kárpittisztító fejet, a szőnyegpadló fejet és a szívócsövet, így sokoldalúan alkalmazható különböző textilfelületeken. Halk működése lehetővé teszi a használatot zajérzékeny környezetben is, míg kompakt mérete és ergonomikus kialakítása maximális mobilitást biztosít a szállodaipar, járműtisztítás és épülettakarítás területén.