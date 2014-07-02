Permetextrakciós tisztító PW 30/1 power brush for Puzzi 30/4
A Kärcher PW 30/1 elektromos hengerkefés tisztítófej. Nagy teljesítményű tartozék, amely a Puzzi 30/4 készülék képességeinek maximális kihasználását teszi lehetővé.
A Kärcher PW 30/1 elektromos hengerkefés tisztítófej. Ez a változat kifejezetten a Puzzi 30/4 géphez lett optimalizálva, és intenzív, mélyreható tisztítást tesz lehetővé nagy felületeken. A 3 az 1-ben működés – permetezés, kefélés és visszaszívás – jelentősen felgyorsítja a munkafolyamatot, miközben javítja a tisztítás minőségét. Gyors csatlakoztathatósága és robusztus kialakítása miatt ideális professzionális felhasználásra.
Jellemzők és előnyök
Forgó kefékA tisztítási folyamat fokozására és a szőnyeg szálainak elegyengetésére.
Nagyobb felületteljesítményAkár 35 százalékkal növeli a terület teljesítményét.
Átlátszó ellenőrzőablakA mosófej ellenőrző ablaka a visszaszívás folyamatos ellenőrzéséhez.
Könnyű kezelhetőség
- Gyors és egyszerű beépítés a padlófúvóka helyére.
- Egy forgó kefe fokozza a tisztítást és megemeli a szőnyeg szálait.
- Könnyű indítás a kétállású kapcsolóval.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|70 - 110
|Kefemotor teljesítménye (W)
|60
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Kábelhossz (m)
|7
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|5,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|350 x 260 x 835
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