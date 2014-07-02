Permetextrakciós tisztító PW 30/1 power brush for Puzzi 30/4

A Kärcher PW 30/1 elektromos hengerkefés tisztítófej. Nagy teljesítményű tartozék, amely a Puzzi 30/4 készülék képességeinek maximális kihasználását teszi lehetővé.

A Kärcher PW 30/1 elektromos hengerkefés tisztítófej. Ez a változat kifejezetten a Puzzi 30/4 géphez lett optimalizálva, és intenzív, mélyreható tisztítást tesz lehetővé nagy felületeken. A 3 az 1-ben működés – permetezés, kefélés és visszaszívás – jelentősen felgyorsítja a munkafolyamatot, miközben javítja a tisztítás minőségét. Gyors csatlakoztathatósága és robusztus kialakítása miatt ideális professzionális felhasználásra.

Jellemzők és előnyök
Permetextrakciós tisztító PW 30/1 power brush for Puzzi 30/4: Forgó kefék
Forgó kefék
A tisztítási folyamat fokozására és a szőnyeg szálainak elegyengetésére.
Permetextrakciós tisztító PW 30/1 power brush for Puzzi 30/4: Nagyobb felületteljesítmény
Nagyobb felületteljesítmény
Akár 35 százalékkal növeli a terület teljesítményét.
Permetextrakciós tisztító PW 30/1 power brush for Puzzi 30/4: Átlátszó ellenőrzőablak
Átlátszó ellenőrzőablak
A mosófej ellenőrző ablaka a visszaszívás folyamatos ellenőrzéséhez.
Könnyű kezelhetőség
  • Gyors és egyszerű beépítés a padlófúvóka helyére.
  • Egy forgó kefe fokozza a tisztítást és megemeli a szőnyeg szálait.
  • Könnyű indítás a kétállású kapcsolóval.
Specifikációk

Műszaki adatok

Maximális felületteljesítmény (m² / h) 70 - 110
Kefemotor teljesítménye (W) 60
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Kábelhossz (m) 7
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 5,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 350 x 260 x 835
Tisztítószerek
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