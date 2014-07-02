A Kärcher PW 30/1 elektromos hengerkefés tisztítófej. Ez a változat kifejezetten a Puzzi 30/4 géphez lett optimalizálva, és intenzív, mélyreható tisztítást tesz lehetővé nagy felületeken. A 3 az 1-ben működés – permetezés, kefélés és visszaszívás – jelentősen felgyorsítja a munkafolyamatot, miközben javítja a tisztítás minőségét. Gyors csatlakoztathatósága és robusztus kialakítása miatt ideális professzionális felhasználásra.