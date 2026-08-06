MJ 24 5-in-1 Multi Jet
Sokoldalú 5 az 1-ben többsugaras szórófej KHB és OC 6-18 modellekhez: az MJ 24 spot-, lapos-, öblítő-, köd- és sugársugárral. Egyszerűen beállítható a fúvókafej elfordításával.
A multi jet ötféle permetezést biztosít egyetlen szórócsőben: spot sugár, lapos sugár, öblítősugár, ködsugár és sugársugár. A többsugaras szórócső ezért ideálisan alkalmazható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. Egyszerűen fordítsa el a fúvókafejet a megfelelő sugár kiválasztásához. A Quick Connect adapter segítségével gyorsan és egyszerűen egykezes tartozékokat cserélhet. Az MJ 24 minden KHB- és OC 6-18 modellel kompatibilis.
Jellemzők és előnyök
5 az 1-ben szórószár
- 5 különböző sugárfajta egy szórószáron.
Időmegtakarítás
- Nem szükséges a szórószárcsere
Tisztítás és öntözés egy lépésben
- Nem szükséges a kerti tömlő és szórópisztoly cseréje
Pontsugár
- Rések, hézagok és szűk helyek tisztítása, valamint pontszerű szennyeződések feloldása.
Lapos sugár
- Felületek és tárgyak tisztítása.
Öblítő sugár
- Feloldott piszok leöblítése.
Permezető sugár
- Növények portól vagy pollentől való megtisztítása öntözés közben.
Öntöző sugár
- Növények öntözése.
Quick Connect csatlakozó
- Egyszerű és gyors csere.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|70 x 58 x 60
Alkalmazási területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Virágládák
- A levelek tisztítása
- Növényöntözés