A multi jet ötféle permetezést biztosít egyetlen szórócsőben: spot sugár, lapos sugár, öblítősugár, ködsugár és sugársugár. A többsugaras szórócső ezért ideálisan alkalmazható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. Egyszerűen fordítsa el a fúvókafejet a megfelelő sugár kiválasztásához. A Quick Connect adapter segítségével gyorsan és egyszerűen egykezes tartozékokat cserélhet. Az MJ 24 minden KHB- és OC 6-18 modellel kompatibilis.