MJ 24 5-in-1 Multi Jet

Sokoldalú 5 az 1-ben többsugaras szórófej KHB és OC 6-18 modellekhez: az MJ 24 spot-, lapos-, öblítő-, köd- és sugársugárral. Egyszerűen beállítható a fúvókafej elfordításával.

A multi jet ötféle permetezést biztosít egyetlen szórócsőben: spot sugár, lapos sugár, öblítősugár, ködsugár és sugársugár. A többsugaras szórócső ezért ideálisan alkalmazható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. Egyszerűen fordítsa el a fúvókafejet a megfelelő sugár kiválasztásához. A Quick Connect adapter segítségével gyorsan és egyszerűen egykezes tartozékokat cserélhet. Az MJ 24 minden KHB- és OC 6-18 modellel kompatibilis.

Jellemzők és előnyök
5 az 1-ben szórószár
  • 5 különböző sugárfajta egy szórószáron.
Időmegtakarítás
  • Nem szükséges a szórószárcsere
Tisztítás és öntözés egy lépésben
  • Nem szükséges a kerti tömlő és szórópisztoly cseréje
Pontsugár
  • Rések, hézagok és szűk helyek tisztítása, valamint pontszerű szennyeződések feloldása.
Lapos sugár
  • Felületek és tárgyak tisztítása.
Öblítő sugár
  • Feloldott piszok leöblítése.
Permezető sugár
  • Növények portól vagy pollentől való megtisztítása öntözés közben.
Öntöző sugár
  • Növények öntözése.
Quick Connect csatlakozó
  • Egyszerű és gyors csere.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 70 x 58 x 60
Alkalmazási területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Virágládák
  • A levelek tisztítása
  • Növényöntözés
Tartozékok