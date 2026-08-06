RCV 5 Önürítő Porgyűjtő Állomás
Még nagyobb önállóság a tisztítás során: az intelligens önürítő állomással az RCV 5 portartálya rendszeres időközönként automatikusan kiürül.
Az intelligens önürítő állomással az RCV 5 még önállóbbá válik, mivel a portartály automatikusan kiürül. Így a felhasználó megkíméli magát ettől a fárasztó és gyakran piszkos munkától. A por és a szennyeződés egyszerűen automatikusan a kiváló minőségű vlies szűrőzsákba porszívózik, amint az RCV 5 bedokkol a töltő- és önürítő állomásba - akár egy elvégzett tisztítási feladat után, akár közbeni feltöltéskor. A szennyeződés megbízhatóan felfogásra kerül. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. Az önürítő állomás töltési funkciójának köszönhetően a robot akkumulátora is feltöltődik egyidejűleg.
Jellemzők és előnyök
Automatikus porürítés
- Az RCV 5 portartály rendszeres automatikus ürítése lehetővé teszi, hogy a robotporszívó sokkal hosszabb ideig takarítson önállóan.
- Mivel az RCV 5 portartályt nem kell kézzel üríteni, a felhasználónak nem kell érintkeznie a porral és a szennyeződéssel.
- Mivel a robotporszívó portartálya rendszeresen ürül, a szívóteljesítmény folyamatosan magas marad, ami az RCV 5 porszívóval minden alkalommal nagyszerű tisztítási eredményt jelent.
Fleece porzsák
- A szűrőzsák megbízhatóan felfogja a port és a szennyeződéseket.
- A felfogott szennyeződések könnyen és higiénikusan ártalmatlaníthatók.
- Amikor a szűrőzsákot kihúzzuk az állomásból, az azonnal automatikusan lezáródik. A szennyeződés biztonságosan a zsákban marad, és a zsák cseréjekor a por nem tud kiszabadulni.
Integrált kábelkezelés
- Az önürítő állomás hálózati kábele az önürítő állomás hátuljára szerelt kábelkezelő rendszer segítségével szépen feltekerhető - nincs többé összegabalyodott kábel.
App vezérlés
- Szükség esetén az RCV 5 önürítő állomása a további kényelem érdekében az alkalmazáson keresztül is vezérelhető.
- A porszívózás az alkalmazáson keresztül egyénileg is aktiválható.
Kompatibilis az összes RCV 5 modellel
- Az önürítő állomás minden RCV 5 modellel kompatibilis, még azokkal a készülékekkel is, amelyek már rendelkeznek töltőállomással.
- A mellékelt átalakító készlet segítségével egy meglévő RCV 5 készüléket pillanatok alatt át lehet alakítani az önürítő állomással való működésre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Porzsák űrtartalma (l)
|4
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|4,6
|Csomagolási súly (kg)
|7,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|401 x 290 x 446
Felszereltség
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok)
- Hulladéktartály
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Alacsony szálú szőnyegek
Tartozékok
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