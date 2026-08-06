Az intelligens önürítő állomással az RCV 5 még önállóbbá válik, mivel a portartály automatikusan kiürül. Így a felhasználó megkíméli magát ettől a fárasztó és gyakran piszkos munkától. A por és a szennyeződés egyszerűen automatikusan a kiváló minőségű vlies szűrőzsákba porszívózik, amint az RCV 5 bedokkol a töltő- és önürítő állomásba - akár egy elvégzett tisztítási feladat után, akár közbeni feltöltéskor. A szennyeződés megbízhatóan felfogásra kerül. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. Az önürítő állomás töltési funkciójának köszönhetően a robot akkumulátora is feltöltődik egyidejűleg.