Bolsas de filtro de fieltro, 5 Unidad(es), NT 30/1
Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Fabricadas con un 40 % de plástico reciclado. Contenido: 5 unidades.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|5
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|323 x 210 x 90
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Campos de aplicación
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo