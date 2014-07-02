Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 35, ancho de 300 mm

Boquilla para suelos de plástico con rodillos portantes, ancho de 300 mm y diámetro nominal de DN 35. Incluye tiras de cepillo y labios de goma. Para eliminar polvo fino, suciedad gruesa o líquidos.

Para una limpieza en seco y húmedo a fondo y para eliminar polvo fino, suciedad gruesa o líquidos: boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda con un diámetro nominal de DN 35 y un ancho de 300 milímetros para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. La boquilla para suelos de plástico robusto incluye rodillos portantes laterales, tiras de cepillo y labios de goma.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Anchura (mm) 300
Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) ( ) 300 x 150 x 80
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Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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