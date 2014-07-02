DB 160, boquilla turbo para K 5 a K 7
Boquilla turbo con potente boquilla rotativa (chorro concentrado giratorio) para la suciedad especialmente resistente. Ideal para superficies desgastadas o con musgo.
Boquilla turbo con potente boquilla para rotores contra la suciedad más persistente. El chorro giratorio elimina sin esfuerzo la suciedad producida por la intemperie y ayuda a recuperar rápidamente el brillo, por ejemplo, de las superficies enmohecidas o corroídas. Además, la boquilla turbo convence por su gran rendimiento de superficie. Adecuado para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K5-K7.
Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
- Elimina de forma eficaz incluso la suciedad muy incrustada de las superficies delicadas.
Limpieza potente con alta presión:
- Limpieza definida de suciedades resistentes.
Conexión de bayoneta
- Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|468 x 51 x 51
Campos de aplicación
- Vehículos
- Suciedad resistente
- Muros de piedra y de jardín
- Musgo