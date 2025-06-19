Un acabado de alta calidad y el empleo de componentes robustos como, por ejemplo, un cuerpo base de latón garantizan la larga vida útil de nuestra lanza de espuma con bidón Basic 2 de nuevo diseño. Concebido para limpiadoras de alta presión con una potencia flotante de 700 a 800 litros por hora que no disponen de nuestra función Servo Control, el equipo impresiona por su extraordinaria calidad de espuma. Al mismo tiempo, el consumo de detergente se reduce a aproximadamente la mitad cuando se emplea nuestro VehiclePro detergente espumante RM 838. Un diafragma integrado posibilita una dosificación exacta en tres fases y evita un desajuste accidental. Asimismo, el firme, robusto y ergonómico depósito de detergente puede rellenarse con facilidad gracias a su gran apertura y permite un cambio un rápido.