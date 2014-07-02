Limpiadora de superficies FRV 30

Con el sistema integrado de aspiración automática del agua sucia, la FRV 30 permite una limpieza de superficies aún más eficaz y su aplicación en interiores y exteriores. Se evitará así el arduo trabajo de aclarar la superficie tras la limpieza, puesto que el agua sucia puede evacuarse directamente a través de la manguera de aspiración de 5 m incluida en el suministro. Los rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y el doble alojamiento cerámico son otras características de calidad. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme M 18
Peso (con embalaje) (kg) 5,6
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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