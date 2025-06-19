Limpiadora de alta presión HD 6/15-4 Classic

Limpiadora de alta presión clásica HD 6/15-4 con un caudal de agua de 600 l/h y una fiable bomba de cigüeñal de alto rendimiento. Los pistones cerámicos y la tecnología de juntas más moderna proporcionan intervalos de servicio prolongados.

Las limpiadoras de alta presión de la gama Classic de Kärcher disponen de bombas de cigüeñal potentes y fiables con pistones cerámicos. Estas innovadoras bombas de alto rendimiento no solo son altamente eficaces, sino que además convencen, gracias a su moderna tecnología de sellado, por su excelente fiabilidad y los prolongados intervalos de servicio.

Características y ventajas
Gran durabilidad y resistencia
Cigüeñales extragrandes y bielas con rodamientos de bolas resistentes. Pistón cerámico para un desgaste menor. Paquetes de juntas de alto rendimiento para una mayor vida útil.
Mantenimiento especialmente sencillo
La amplia abertura de la cubierta de la máquina garantiza el acceso sencillo a todos los componentes relevantes de servicio y mantenimiento. Un filtro fino para agua de gran tamaño para proteger la bomba de la suciedad. Almacenamiento de boquillas integrado.
Mayor rendimiento de limpieza
Boquillas de chorro concentrado plano patentadas por Kärcher: una fuerza de impacto hasta un 40 % mayor que las boquillas convencionales. Un alto rendimiento de superficie y una eliminación de la suciedad en profundidad.
Excelente movilidad
  • Las ruedas de gran tamaño y el asa de empuje ergonómica proporcionan una maniobrabilidad óptima y un manejo sencillo.
  • El asa de empuje plegable permite el almacenamiento en poco espacio.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 / 60
Caudal (l/h) 450 - 600
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar/MPa) 70 - 150 / 7 - 15
Presión máx. (bar) 190
Potencia de conexión (kW) 3,4
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 48,6
Peso con embalaje incluido (kg) 56,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 709 x 469 x 1000

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Estándar
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
  • Lanza de acero inoxidable: 850 mm
  • Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

  • Sistema antirrotaciones (AVS)
  • Desconexión de presión
  • Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de piscinas
Accesorios
Detergentes
Información General
