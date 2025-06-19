¡Adiós a las arrugas! Con la plancha de vapor, la ropa vuelve a estar lisa en un santiamén. La ropa, las cortinas y muchos otros tejidos se refrescan de forma fácil y rápida y se eliminan los malos olores. El accesorio para plancha de vapor convierte cualquier limpiadora de vapor de Kärcher con accesorio en un vaporizador, que penetra en el tejido con un vapor especialmente seco y caliente y refresca las fibras en profundidad. El agua condensada que aparece al vaporizar con el accesorio se recoge en un depósito independiente, que puede vaciarse fácilmente en el fregadero o también en el depósito de la limpiadora de vapor.