Aspiradora con filtro de agua Filtro de agua DS 5.800
Aspirador con tecnología de filtración de agua innovadora, lo que proporciona un aire de salida fresco y un 99,9 % limpio. Un alivio, no solo para alérgicos.
El aspirador DS 5.800 con filtro de agua no solo limpia suelos a fondo, sino que también proporciona un aire de salida más fresco y un 99,9 % sin polvo. Esto origina un ambiente perceptiblemente más agradable en la habitación. Al contrario de un aspirador convencional con bolsa de filtro, el recientemente desarrollado aspirador con filtro de agua DS 5.800 apuesta por la fuerza natural del agua, que se arremolina en el filtro a alta velocidad. La suciedad aspirada pasa por este remolino de agua, se separa del aire y se une al agua eficazmente. El resultado es un aire de salida extraordinariamente fresco y limpio.
Características y ventajas
Sistema de filtros múltiple compuesto por un innovador filtro de agua, un filtro intermedio lavable y un filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)Filtra el 99,9 % del polvo del aire y proporciona un aire limpio y fresco, así como un agradable ambiente en la habitación. Especialmente adecuado para alérgicos.
Filtro de agua extraíbleFácil de rellenar y limpiar.
Práctica posición de estacionamientoColocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo. Almacenaje del equipo en poco espacio.
Motor con eficiencia energética
- Aspira con la misma potencia que un equipo de 1400 vatios.
- Menos consumo energético.
Enrollamiento de cables automático
- Recogida rápida y cómoda del cable de conexión pulsando un botón.
Almacenaje de accesorios en el equipo
- En el compartimento para accesorios se pueden guardar todos los accesorios de forma ordenada y están siempre a mano.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de aspiradora
|Aspiradora con filtro de agua
|Capacidad de absorción (W)
|900
|Filtro de agua (l)
|2
|Radio de acción (m)
|10,2
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Tipo de corriente (V/Hz)
|127 / 60
|Peso sin accesorios (kg)
|7,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.1 m
- Tubo de aspiración telescópico, material: cromado
- Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Antiespumante «FoamStop»
- Filtro protector del motor
Equipamiento
- Práctica posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Alfombras
- Superficies textiles
- Espacios intermedios
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)