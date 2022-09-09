Aspiradoras a batería
Las aspiradoras alimentadas por batería están listas para su uso inmediato e impresionan por su máxima libertad de movimiento, su potente rendimiento y una autonomía de batería de hasta 60 minutos. Su diseño ergonómico bien pensado facilita la aspiración, incluso debajo de los muebles, para que su hogar luzca impecable de arriba a abajo. El polvo y la suciedad se eliminan en un instante. Y hablando de ahorro: el sistema sin bolsa significa que tampoco tienes que seguir comprando costosas bolsas para el polvo.
MÁXIMA POTENCIA PARA GRANDES Y PEQUEÑOS.
Las nuevas aspiradoras a batería no solo tienen un aspecto fantástico. Su diseño ergonómico bien pensado facilita la aspiración, incluso debajo de los muebles, para que su hogar luzca impecable de arriba a abajo. Para pasar la aspiradora por períodos prolongados, simplemente use el botón de bloqueo, ahorrándole el esfuerzo de mantener presionado el botón de encendido. Y hablando de ahorro: el sistema sin bolsa significa que tampoco tienes que seguir comprando costosas bolsas para el polvo. Y, en lugar de retirar y reemplazar la bolsa engorrosa, simplemente vacíe el filtro de polvo con solo presionar un botón. Puede limpiar casas pequeñas sin cable y casi sin esfuerzo con el VC 4 myHome inalámbrico. Para espacios habitables más grandes, el VC 6 OurFamily inalámbrico es la elección correcta. Su motor sin escobillas aún más potente y la iluminación LED en la boquilla para pisos lo ayudan a limpiar hasta por 50 minutos para que toda su casa luzca WOW nuevamente.
Cualquiera que valore el máximo confort y la tecnología innovadora optará por el VC 7 Inalámbrico yourMax. Pasar la aspiradora es aún más fácil y eficiente con su innovador sensor de polvo. La detección automática de polvo y el control de potencia permiten un tiempo de funcionamiento aún mayor de hasta 60 minutos.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Práctico soporte de pared con cargador
Sistema de filtrado bien pensado
Accesorios fáciles de cambiar
Boquilla para suelos activa con iluminación LED
Retroalimentación intuitiva y pantalla de carga
Tecnología de sensor de polvo
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Práctico soporte de pared con cargador
Sistema de filtrado bien pensado
Accesorios fáciles de cambiar
Boquilla para suelos activa con iluminación LED
Retroalimentación intuitiva y pantalla de carga
VC 4 CORDLESS myHOME
Práctico soporte de pared
Sistema de filtrado bien pensado
Accesorios fáciles de cambiar
Boquilla para suelos activa
Una limpieza que emociona y también es cómoda.
Todos los días se genera mucha suciedad en el hogar, incluidas las migas de comida, el pelo de las mascotas y el polvo fino de la casa. Por eso, de vez en cuando necesita la ayuda de un compañero de limpieza rápido y flexible. Nuestras aspiradoras a batería están listas para su uso inmediato y eliminan la suciedad de muebles, suelos y todas las superficies en un instante, sin mayor dificultad. Su diseño compacto y liviano significa que nuestras poderosas aspiradoras también son fáciles de operar y almacenar. Con nuestras aspiradoras a batería también tiene la máxima libertad de movimiento, sin la molestia de tener que arrastrar un dispositivo grande o desenchufar repetidamente el cable de alimentación y volver a enchufarlo en otro lugar. También puede llegar a áreas de difícil acceso, como a lo largo del borde del sofá o debajo de los estantes. Y con los accesorios versátiles, las aspiradoras a batería se pueden convertir rápida y fácilmente en aspiradoras de mano.
Aspiradoras de mano a batería
Aspirador a batería CVH 2
Potente rendimiento: el CVH 2 alimentado por batería es ligero, compacto y, por lo tanto, está a mano en cualquier momento para trabajos de limpieza más pequeños en la cocina, la sala de estar y el dormitorio o el interior del vehículo. Suciedad como migas, pelos y polvo no tiene ninguna posibilidad gracias a su alto poder de succión. El sistema de filtro de 2 etapas fácil de limpiar garantiza un aire de escape muy limpio.