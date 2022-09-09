MÁXIMA POTENCIA PARA GRANDES Y PEQUEÑOS.

Las nuevas aspiradoras a batería no solo tienen un aspecto fantástico. Su diseño ergonómico bien pensado facilita la aspiración, incluso debajo de los muebles, para que su hogar luzca impecable de arriba a abajo. Para pasar la aspiradora por períodos prolongados, simplemente use el botón de bloqueo, ahorrándole el esfuerzo de mantener presionado el botón de encendido. Y hablando de ahorro: el sistema sin bolsa significa que tampoco tienes que seguir comprando costosas bolsas para el polvo. Y, en lugar de retirar y reemplazar la bolsa engorrosa, simplemente vacíe el filtro de polvo con solo presionar un botón. Puede limpiar casas pequeñas sin cable y casi sin esfuerzo con el VC 4 myHome inalámbrico. Para espacios habitables más grandes, el VC 6 OurFamily inalámbrico es la elección correcta. Su motor sin escobillas aún más potente y la iluminación LED en la boquilla para pisos lo ayudan a limpiar hasta por 50 minutos para que toda su casa luzca WOW nuevamente.

Cualquiera que valore el máximo confort y la tecnología innovadora optará por el VC 7 Inalámbrico yourMax. Pasar la aspiradora es aún más fácil y eficiente con su innovador sensor de polvo. La detección automática de polvo y el control de potencia permiten un tiempo de funcionamiento aún mayor de hasta 60 minutos.