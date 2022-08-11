Aspiradora para Húmedo y Seco

Aspiradora para taller o aspiradora para coche, suciedad húmeda o seca, gruesa o fina, ¡no importa! Kärcher tiene distintas formas de aplicación, tanto para el exterior como para el interior. Se destacan de la demas por poseer una potencia de succión superior, ahorro energético y un diseño robusto. Los dispositivos multifuncionales tienen muchas aplicaciones y un conjunto completo de accesorios, lo que los convierte en los solucionadores de problemas milagrosos para la casa, el jardín y el estacionamiento.