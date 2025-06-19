Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3
La aspiradora multiuso WD 3, superpotente y energéticamente eficiente, está equipada con un depósito de plástico de 17 l, un filtro de cartucho y nuevos accesorios.
La aspiradora multiuso WD 3 es un modelo superpotente y con un consumo eléctrico de tan solo 800 W. Su depósito de plástico robusto y resistente tiene una capacidad de 17 l. El filtro de cartucho permite aspirar cómodamente suciedad seca y húmeda sin cambiar de filtro. La nueva manguera de aspiración y, recordemos, la boquilla para suelos conmutable de nuevo diseño son decisivas para lograr una recogida de suciedad óptima y una limpieza total. El asa extraíble sin complicaciones permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. Gracias a la posición de estacionamiento, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos pueden colocarse cómodamente en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo. Los accesorios adicionales, como la función de soplado, el sistema de cierre «Pull & Push», el asa de transporte ergonómica y el sumamente práctico almacenaje de accesorios y cable, hacen que el trabajo con el WD 3 sea un auténtico placer.
Características y ventajas
Filtro de cartucho especial
- Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Diseño optimizado: boquilla para suelos y manguera de aspiración
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Asa extraíble
- Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de la manguera de aspiración, el cable de conexión y los accesorios.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Asa de transporte ergonómica
- Permite un cómodo transporte del equipo.
Diseño compacto
- Completamente flexible y versátil.
- Almacenaje del equipo en poco espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de aspiración (W)
|180
|Tamaño del depósito (l)
|17
|Material del depósito
|Plástico
|Cable de conexión (m)
|4
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tipo de corriente (V/Hz)
|120 - 127 / 50 - 60
|Peso sin accesorios (kg)
|5,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|388 x 340 x 503
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Asa extraíble
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca: Conmutable para alfombras y suelos duros
- Boquilla para ranuras
- Bolsa de filtro de papel: 1 Unidad(es)
- Filtros de cartucho: dos piezas
Equipamiento
- Función de soplado
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
Videos
Campos de aplicación
- Taller
- Sala de juegos
- Sótano
- Entrada
- Interior del vehículo
- Líquidos