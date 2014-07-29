Limpieza de tapicerías
Lava-aspirador para unos resultados de limpieza a fondo
Los lava-aspiradores de Kärcher proporcionan una limpieza eficaz y a fondo en las alfombras. El líquido de limpieza se pulveriza con presión para actuar en profundidad y se aspira con la suciedad desprendida. La grasa, la suciedad y los olores se eliminan eficazmente.
Principio de lava-aspiración
En este proceso se pulveriza el agua con el detergente en un solo procedimiento e inmediatamente se aspira de nuevo junto con la suciedad.
Limpio e higiénico
El lava-aspirador de Kärcher no solo es el más indicado para los alérgicos, sino que los hogares con mascotas también son un grupo destinatario.
Aspirador con innovadora tecnología de filtro de agua
Al contrario de un aspirador convencional con bolsa de filtro, el recientemente desarrollado aspirador con filtro de agua DS 5.800 apuesta por la fuerza natural del
agua, que se arremolina en el filtro a alta velocidad. La suciedad aspirada pasa por el remolino de agua separándose del aire de forma eficaz y uniéndose al agua. He aquí el resultado: un aire de salida extraordinariamente fresco y limpio.
Facilísima limpieza del filtro de agua
Solo debe poner los componentes del filtro de agua bajo el grifo de agua abierto y listo. Es rápido y fácil.
Lava-aspirador
Limpieza profunda.
Líquido para impregnación textil
Protección altamente eficaz.
Aspirador con filtro de agua
Gracias al filtro de agua se filtra un 99,9 % de las partículas del aire.
Boquilla turbo para tapizados
Limpieza muy eficaz de tapicerías. Ideal para pelo de animales.