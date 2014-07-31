Planchado con vapor
Planchado un 50 % más rápido
Con el centro de planchado con presión de vapor de Kärcher, ¡puede reducir a la mitad el tiempo que invierte planchando! La tabla de planchado de Kärcher dispone de una función de soplado y aspiración de vapor. Mediante la aspiración de vapor, la ropa se aspira y se fija, y la humedad se absorbe. Mediante la función de soplado la superficie de planchado se puede hinchar como si fuera un globo. Esto evita la formación de arrugas incluso en tejidos delicados.
La estación de planchado con vapor SI 2.600 CB es idónea para las grandes cantidades de ropa y ofrece la máxima comodidad de aplicación. La acreditada limpiadora de vapor de uso universal SC 2.600 CB forma junto con la tabla de planchado activa AB 1000 el equipo perfecto para un planchado y unos resultados de limpieza de primera calidad.
Consejos para un planchado óptimo
- Al planchar con presión de vapor, coloque su plancha de vapor a la máxima temperatura. La emisión de vapor continua evita el sobrecalentamiento de la ropa, ya sea de algodón, seda o lino.
- Suela antiadherente (accesorio especial): con ella, no quedan zonas brillantes en los tejidos delicados y oscuros (como el lino). Ya no es necesario planchar las camisetas estampadas por el lado izquierdo.
- La presión de vapor es tan intensa que solo es necesario planchar por un lado incluso los vaqueros gruesos. No ejerza demasiada presión con la plancha de vapor y pase lentamente por la prenda de ropa: la presión de vapor trabaja por usted.
Estación de planchado con vapor
Doblemente buena: planchado y limpieza con vapor.
Plancha de vapor a presión
Plancha de vapor a presión de alta calidad con base de acero de marcha suave en un atractivo diseño amarillo y negro.
Suela antiadherente
Suela antiadherente para la plancha de vapor a presión.