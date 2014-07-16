Riego de jardines
Bombas de riego: potencia rápita
Las potentes bombas de Kärcher son idóneas para el riego de jardines con fuentes de agua alternativas como cisternas o bidones de recogida de agua de lluvia. Gracias al interruptor de pedal, la comodidad es máxima.
Con la bomba de jardín BP de Kärcher, es posible abastecer el jardín cómoda y económicamente de agua para el riego. Además, las bombas de jardín y hogar de la serie BP Home & Garden bombean agua tratada barata por toda la casa. Los equipos se conectan y desconectan automáticamente según la necesidad de agua. Junto con una cisterna, se pueden utilizar bombas automáticas para la alimentación de agua del hogar para abastecer las lavadoras o las cisternas de los inodoros en el hogar, así como para el riego de jardines, gracias a la presión de funcionamiento constante. Las bombas multietapa proporcionan una potencia y eficacia máximas y un ruido mínimo, dado que, para un mismo caudal, necesitan una potencia del motor menor que las bombas de jardín Jet convencionales, lo que supone un ahorro aproximado del 30 % de energía. A esto hay que añadir que los modelos eco!ogic incluyen la función en espera con un consumo de 0 vatios, lo que los hace aún más económicos.
Kärcher reinventa la lluvia
La completa gama de productos para el riego de Kärcher entusiasmará a los aficionados al jardín. Los productos para el riego y el bombeo perfectamente armonizados y compatibles entre sí garantizan un uso responsable de los recursos naturales. De este modo, el valioso recurso del agua se utiliza de forma óptima y ecológicamente responsable. La técnica innovadora y los sensores de gran precisión garantizan que fluya la cantidad de agua exacta que las plantas necesitan para su crecimiento. Para que usted pueda disfrutar del jardín sin remordimientos en armonía con la naturaleza, Kärcher ofrece lanzas, pistolas, aspersores, mangueras, sistemas de riego automáticos, bombas, conectores y sistemas de recogida de mangueras y de almacenaje de máxima eficacia. Sea cual sea el producto de Kärcher que use, su decisión siempre será acertada.
Sistema de riego Kärcher Rain System®
Ya se trate de setos, arriates, arbustos o hierbas aromáticas, el nuevo sistema de riego inteligente de Kärcher abastece de agua a cada planta de forma individual y según sus necesidades gracias a su distribución controlada especifica de la humedad. El nuevo sistema de riego Kärcher Rain System® aúna las ventajas de Micro-Dripping con el riego convencional. El sistema funciona con una presión de hasta 4 bar y con una manguera de PVC de media pulgada con aros de microaspersión y de goteo. Adicionalmente, pueden montarse limitadores de presión y filtros como protección contra sobrecargas de presión y partículas de suciedad. El sistema de riego Kärcher Rain System™ puede adaptarse a cada jardín y funciona perfectamente con SensoTimer para conseguir un control del riego en función de las necesidades.
Equipos y accesorios adecuados
Bomba de jardín
Para el riego de jardines ideal.
Kärcher Rain Box
Juego de iniciación ideal para un riego de jardines eficaz.
La innovadora bomba sumergible de suspensión
Con fijación del borde del barril flexible.
Bomba de presión sumergible
Para el riego con fuentes de agua alternativas.