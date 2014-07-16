Bombas de riego: potencia rápita

Las potentes bombas de Kärcher son idóneas para el riego de jardines con fuentes de agua alternativas como cisternas o bidones de recogida de agua de lluvia. Gracias al interruptor de pedal, la comodidad es máxima.

Con la bomba de jardín BP de Kärcher, es posible abastecer el jardín cómoda y económicamente de agua para el riego. Además, las bombas de jardín y hogar de la serie BP Home & Garden bombean agua tratada barata por toda la casa. Los equipos se conectan y desconectan automáticamente según la necesidad de agua. Junto con una cisterna, se pueden utilizar bombas automáticas para la alimentación de agua del hogar para abastecer las lavadoras o las cisternas de los inodoros en el hogar, así como para el riego de jardines, gracias a la presión de funcionamiento constante. Las bombas multietapa proporcionan una potencia y eficacia máximas y un ruido mínimo, dado que, para un mismo caudal, necesitan una potencia del motor menor que las bombas de jardín Jet convencionales, lo que supone un ahorro aproximado del 30 % de energía. A esto hay que añadir que los modelos eco!ogic incluyen la función en espera con un consumo de 0 vatios, lo que los hace aún más económicos.