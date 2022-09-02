Fregadora de piso eléctrica EWM 2 - Recién limpio

Detergentes y accesorios

Con la gama de accesorios disponibles para los limpiaparabrisas inalámbricos de Kärcher, la limpieza y el cuidado pueden adaptarse perfectamente a cualquier suelo. El limpiador de suelos universal, por ejemplo, es adecuado para cualquier suelo duro, mientras que los detergentes especiales para madera y piedra cuidan y protegen adicionalmente este tipo de suelos.

Nuestros rodillos multisuperficie de microfibra son idénticos en cuanto a su función, pero se pueden utilizar para diferentes aplicaciones según el código de colores, por ejemplo, los rodillos amarillos en el baño y los grises en la sala de estar.