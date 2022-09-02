Fregadora de piso eléctrica EWM 2 - Recién limpio
Un trapeador ordinario simplemente no es rival para FC. Los días de tener que arrastrar un balde y trapear con agua sucia quedaron atrás. Con la fregadora de piso eléctica de Kärcher, los rodillos giratorios se humedecen continuamente con agua fresca y el agua sucia se recoge en el depósito de agua sucia. Y la baja humedad residual significa que se puede utilizar en todos los suelos duros, incluso en parquet.
Productos
Luzca sus pisos siempre recién limpios!
El paño EWM 2 de Kärcher se desliza casi automáticamente por el suelo. Los rodillos giratorios se humedecen continuamente con agua fresca del depósito de agua limpia, mientras que el raspador asegura que la suciedad se recoja en el depósito de agua sucia. Eso significa que siempre está limpiando con agua fresca y, en lugar de simplemente empujar la suciedad, tendrá pisos limpios y relucientes en muy poco tiempo. La fregona eléctrica EWM 2 garantiza una limpieza higiénica y sin esfuerzo.
Ventajas que marcan la diferencia
Siempre recién limpio gracias a la tecnología de autolimpieza
- Humectación continua de rodillos con agua
- La mezcla agua/suciedad recogida va directamente al depósito de agua sucia
- 20% mejor rendimiento de limpieza*
Fácil de usar debajo de los muebles.
- Diseño de producto extraplano y cabezal de piso con junta giratoria
- Limpieza sin esfuerzo debajo de los muebles y alrededor de los objetos
- Limpieza hasta el borde: para obtener excelentes resultados en las esquinas y a lo largo de los bordes
Apto para todos los suelos duros.
- Apto para todos los suelos duros, incluidos parquet, laminado, piedra, baldosas y plástico
- La baja humedad residual significa que los suelos se pueden volver a pisar después de aproximadamente dos minutos
- Amplia gama de detergentes y agentes de cuidado
Máxima libertad de movimiento
- Potente batería de iones de litio con una autonomía de 20 minutos
- Limpias independientemente de una toma de corrienteClean independently of a power outlet
- La pantalla LED de tres etapas actúa como un indicador de nivel de batería intuitivo
Limpie sin esfuerzo
- Los rodillos giratorios hacia adelante significan que no más ese tedioso trapeado
- Llevar un cubo de agua es cosa del pasado gracias a los depósitos de agua limpia y sucia
- La función de autolimpieza de los rodillos significa que ya no es necesario escurrir el paño para trapear el suelo
Conservación de Recursos
- Ahorro de agua del 90 %**, en comparación con la limpieza con un trapeador y un balde convencionales.
Vídeo de su Uso
Pasos de aplicación
Instale los rodillos de limpieza
Llene el tanque de agua limpia
Limpie el piso
Vacíe el depósito de agua sucia
Limpiar los rodillos (lavar a máquina a 60 °C)
Guarde el dispositivo
Puesta en marcha
1) Montaje inicial
Sacar de la caja y armar
2) Puesta en marcha inicial
Llene el tanque (agua + detergente) y coloque los rodillos
3) Desmontar y limpieza del dispositivo
- Depósito vacío y limpio
- Limpie la cubierta de la cabeza del piso
- Retire los rodillos y lávelos en la lavadora.
- Limpie el interior de la unidad y el cabezal del piso con un paño.
- Vuelva a colocar el tanque y la tapa del cabezal del piso
4) Almacenamiento del dispositivo
- Coloque el dispositivo en el hueco de la estación de estacionamiento
- Fije los rodillos a la estación
¿No más pasar la aspiradora antes de limpiar? Es posible con los limpiadores de suelos de Kärcher
Descubra la gama de limpiadores de suelos de Kärcher, que recogen la suciedad gruesa y limpian en un solo paso. Más rápido y completo que una aspiradora, un trapeador, un limpiaparabrisas eléctrico o una aspiradora.
Detergentes y accesorios
Con la gama de accesorios disponibles para los limpiaparabrisas inalámbricos de Kärcher, la limpieza y el cuidado pueden adaptarse perfectamente a cualquier suelo. El limpiador de suelos universal, por ejemplo, es adecuado para cualquier suelo duro, mientras que los detergentes especiales para madera y piedra cuidan y protegen adicionalmente este tipo de suelos.
Nuestros rodillos multisuperficie de microfibra son idénticos en cuanto a su función, pero se pueden utilizar para diferentes aplicaciones según el código de colores, por ejemplo, los rodillos amarillos en el baño y los grises en la sala de estar.
* El EWM 2 de Kärcher logra hasta un 20 % más de rendimiento de limpieza en comparación con una mopa convencional con cubierta de paño de limpieza en la categoría de prueba "Limpieza". Se refiere a los resultados promedio de las pruebas de eficiencia de limpieza, recolección de suciedad y limpieza de bordes.
** Al limpiar una superficie de 60 m², el EWM 2 (consumo: 0,4 l) utiliza hasta un 90 % menos de agua en comparación con una fregona y un cubo convencionales llenos de 5 litros de agua (consumo: 5,0 l).0 l).