Hidrolimpiadora K 2 Telescopic

La «K2 Telescopic» de Kärcher con ruedas es una limpiadora de alta presión diseñada para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad ligera en, por ejemplo, bicicletas, herramientas de jardinería o muebles de jardín.

El equipamiento de la «K2 Telescopic» incluye dos neumáticos de marcha suave, un mango telescópico para un transporte cómodo, una pistola, una manguera de alta presión de 5 m, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio contra suciedad incrustada, así como un filtro de agua para proteger la bomba de la penetración de partículas de suciedad. La limpiadora de alta presión ha sido desarrollada para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad ligera en toda la casa, por ejemplo, en bicicletas o muebles de jardín.

Características y ventajas
Amplio gancho portacables para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.
El equipamiento de todas las hidrolimpiadoras de Kärcher incluye un mecanismo de aspiración integrado para detergente.
No necesita ningún tipo de mantenimiento.
Válvula de seguridad y función de parada del motor
  • Protección segura contra sobrecargas de presión.
  • Desconexión del motor cuando la pistola está cerrada.
Asa telescópica
  • Cómodo transporte del equipo
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 127 / 60
Presión (PSI) máx. 1600
Caudal (l/h) máx. 280
Rendimiento en superficie (m²/h) 20
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (kW) 1,4
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 5,4
Peso con embalaje incluido (kg) 7,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 242 x 280 x 638

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 5 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Quick Connect en el lado del equipo
  • Aplicación de detergente mediante: Aspiración
  • Filtro de agua integrado
