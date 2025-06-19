La «K 4» con pistola Quick Connect y manguera de alta presión de 8 m ha sido diseñada para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad media. Gracias a la lanza pulverizadora Vario Power (VPS) y a la boquilla turbo, limpia coches, vallas de jardín, bicicletas, etc. según las necesidades. La presión del agua se puede adaptar exactamente al objeto de limpieza correspondiente en la lanza pulverizadora (VPS) mediante un simple giro. Además, la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio logra una limpieza perfecta sin concesiones, incluso en caso de suciedad incrustada. Un filtro de agua integrado protege la bomba eficazmente contra partículas de suciedad.