Del equipo móvil al sistema de aspiración y extracción de polvo llave en mano Ya sea de forma móvil o estacionaria, para pequeñas o grandes cantidades, líquidos o sólidos, material de aspiración normal o nocivo para la salud: con los aspiradores industriales y las unidades de aspiración industrial de Kärcher dominará incluso las tareas de limpieza más difíciles.

Descubra nuestra extensa cartera de productos para aspiradores para uso industrial con una tecnología de filtrado especial para aspirar polvo y sustancias sólidas gruesas y finas. Estos aspiradores para uso industrial están equipados con tecnología de filtro de alta calidad para sustancias nocivas para la salud y tienen una vida útil especialmente larga gracias a la limpieza del filtro.

