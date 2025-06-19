Aspirador en seco y húmedo NT 15/1 *MX
Desarrolladas para suplir las necesidades profesionales, las aspiradoras Karcher, además de presentar el mejor desempeño en limpieza a gran escala, tienen los mejores precios del mercado. Ideal para hoteles, restaurantes y hospitales, entre otros tipos de establecimientos, el Aspirador Karcher NT 15/1 es además silencioso, con sólo 91 dB. La Karcher NT 15/1 es reconocida por la excelencia de sus productos de la línea profesional, Karcher es una marca consolidada y cuenta con la aprobación del público, que puede contar con aspiradoras innovadoras desarrolladas a partir de las más avanzadas tecnologías disponibles en el mercado. Con un motor potente e innovador, se trata de una aspiradora de alto rendimiento para polvo y líquidos, con una tecnología que no permite pérdidas de succión, además de contar con un sistema de filtrado de máxima eficacia. Diseñada por grandes expertos del mercado, la aspiradora Karcher NT 15/1 está equipada con un filtro especial de tejido lavable, que facilita enormemente el momento de eliminar los residuos que se acumulan en el interior del aparato. Perfecto para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 110 - 127 / 50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|25
|Vacío (mbar)
|150
|Capacidad del depósito (l)
|15
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|1400
|Longitud del cable (m)
|3,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|91
|Ancho de trabajo (mm)
|310
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|4,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|373 x 342 x 468
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Boquilla para ranuras
Equipamiento
- Empuñadura: normal
Campos de aplicación
- Automoción
- Edificios de oficinas
- Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.