Desarrolladas para suplir las necesidades profesionales, las aspiradoras Karcher, además de presentar el mejor desempeño en limpieza a gran escala, tienen los mejores precios del mercado. Ideal para hoteles, restaurantes y hospitales, entre otros tipos de establecimientos, el Aspirador Karcher NT 15/1 es además silencioso, con sólo 91 dB. La Karcher NT 15/1 es reconocida por la excelencia de sus productos de la línea profesional, Karcher es una marca consolidada y cuenta con la aprobación del público, que puede contar con aspiradoras innovadoras desarrolladas a partir de las más avanzadas tecnologías disponibles en el mercado. Con un motor potente e innovador, se trata de una aspiradora de alto rendimiento para polvo y líquidos, con una tecnología que no permite pérdidas de succión, además de contar con un sistema de filtrado de máxima eficacia. Diseñada por grandes expertos del mercado, la aspiradora Karcher NT 15/1 está equipada con un filtro especial de tejido lavable, que facilita enormemente el momento de eliminar los residuos que se acumulan en el interior del aparato. Perfecto para facilitar la limpieza y el mantenimiento.