Con el aspirador en seco y húmedo NT 38/1 Me Classic, se eliminan fácilmente grandes cantidades de líquidos, polvo o suciedad gruesa gracias a la potente turbina de 1500 W. El aspirador, con unas dimensiones que resultan agradables por lo compactas que son, está equipado con un sólido depósito de 38 l. Además, el equipo de la gama Classic NT convence por su tecnología de filtros fiable. Cabe destacar especialmente el concepto Easy-Service, que permite unos costes de mantenimiento y de servicio reducidos.