Esta máquina húmedo / seco es una aspiradora muy robusta, funcional y potente, con propiedades ergonómicas óptimas, de construcción compacta, que está desarrollada para necesidades específicas de limpiadores por contrato, en actividad automotriz y el comercio.

El NT 48/1 tiene un recipiente con capacidad de 48 L. La máquina está equipada con un gancho integrado para el cable y un espacio de almacenamiento de accesorios para los tubos de succión, y herramientas para pisos y grietas. El filtro de cartucho grande con una superficie enorme (0,8 m²) proporciona un alto poder de succión constante. El sistema de flotador confiable proporciona una interrupción segura del flujo de aire por todos los fluidos absorbidos. En cualquier momento las herramientas u otros implementos podrían almacenarse y de fácil acceso en el área de almacenamiento de gran tamaño en la cabeza de la turbina. A través de la manguera de drenaje de fácil acceso, el chasis robusto con ruedas grandes y ruedas pequeñas de metal con fijación de freno y el asa con hendiduras integrada al contenedor, permiten un transporte cómodo.

Características y ventajas
Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.
Los accesorios se pueden fijar directamente al depósito en la parte posterior del equipo.
Los cierres metálicos especialmente robustos se han perfeccionado.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 110 - 127 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 71
Vacío (mbar/kPa) 245 / 24,5
Capacidad del depósito (l) 48
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (A) 10
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 72
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 10,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 490 x 390 x 780

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Papel
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtros de cartucho: PES
  • Manguera de desagüe

Equipamiento

  • Protección de circulación resistente a los golpes
  • Clase de protección: II
  • Rodillo de parada
