El NT 48/1 tiene un recipiente con capacidad de 48 L. La máquina está equipada con un gancho integrado para el cable y un espacio de almacenamiento de accesorios para los tubos de succión, y herramientas para pisos y grietas. El filtro de cartucho grande con una superficie enorme (0,8 m²) proporciona un alto poder de succión constante. El sistema de flotador confiable proporciona una interrupción segura del flujo de aire por todos los fluidos absorbidos. En cualquier momento las herramientas u otros implementos podrían almacenarse y de fácil acceso en el área de almacenamiento de gran tamaño en la cabeza de la turbina. A través de la manguera de drenaje de fácil acceso, el chasis robusto con ruedas grandes y ruedas pequeñas de metal con fijación de freno y el asa con hendiduras integrada al contenedor, permiten un transporte cómodo.