Aspirador en seco y húmedo NT 75/2 Tact² Me
Gran movilidad y potencia, resistencia, robustez y una gran cantidad de prácticas características de equipamiento convierten al aspirador Tact² de Kärcher en un especialista muy versátil. El NT 75/2 Tact² Me incluye un completo paquete antiestático de serie. No lo subestime, será una descarga de trabajo notable allí donde habitualmente encuentra una gran cantidad de polvo fino.
Kärcher presenta Tact², el nuevo aspirador en seco y húmedo profesional de gama superior. El desarrollo continuo del acreditado sistema Tact para la limpieza de filtros constituye un nuevo hito de productividad. Gran potencia de aspiración constante gracias a los dos motores y a los largos periodos de filtrado para trabajar continuadamente, sin apenas acordarse de cambiar el filtro. Los aspiradores NT de Kärcher con Tact² son sistemas completos para eliminar grandes cantidades de polvo fino, suciedad gruesa y agua. Con varias versiones disponibles, esta familia de aspiradores ofrece soluciones óptimas para muchas aplicaciones en las que prima una gran potencia de aspiración constante. Por ejemplo, en el sector de la construcción, el alimentario, la automoción y la industria en general.
Características y ventajas
Transporte fácil
Almacenaje inteligente de accesorios
Limpieza automática del filtro Tact²
Protegidos y a mano
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|2 x 74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|75
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 2760
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|10
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|27,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|35
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|630 x 545 x 920
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Codo: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Papel
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
- Depósito de acero inoxidable
- Filtro plegado plano: Material de fibra de celulosa
- Asa de empuje
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Sistema antiestático
- Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact²
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada