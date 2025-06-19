Nuestros aspiradores en seco y húmedo protegidos contra explosión están autorizados para la clase de peligro zona 22 y, por ello, son óptimos para las aplicaciones en áreas con riesgo de explosión y para la aspiración de polvo combustible. Los aspiradores en seco y húmedo de tipo B1 cumplen las actuales directivas de equipos (94/9 CE, ATEX) y son óptimos para las aplicaciones en áreas con riesgo de explosión y para la aspiración de polvos explosivos.