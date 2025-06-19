Aspirador en seco y húmedo NT 80/1 B1 M

Aspiradoras fabricadas para polvos explosivos en la Zona 22.

Nuestros aspiradores en seco y húmedo protegidos contra explosión están autorizados para la clase de peligro zona 22 y, por ello, son óptimos para las aplicaciones en áreas con riesgo de explosión y para la aspiración de polvo combustible. Los aspiradores en seco y húmedo de tipo B1 cumplen las actuales directivas de equipos (94/9 CE, ATEX) y son óptimos para las aplicaciones en áreas con riesgo de explosión y para la aspiración de polvos explosivos.

Características y ventajas
Para evitar cualquier peligro
  • El NT 80/1 B1 MS dispone adicionalmente de un control del nivel de agua automático que asegura que el equipo solo funcione si dispone de suficiente agua.
Zona 22 + categoría de polvo M
  • Para la aspiración de polvos explosivos en la zona 22 y polvos nocivos para la salud del tipo M.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 56
Vacío (mbar/kPa) 235 / 23,5
Capacidad del depósito (l) 80
Capacidad de absorción (W) máx. 1380
Ancho nominal estándar ( ) 40
Longitud del cable (m) 10
Material del cable Goma
Nivel de presión acústica (dB/A) 70
Color plata
Peso sin accesorios (kg) 29,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 660 x 520 x 1078

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
  • Tipo de manguera de aspiración: No intercambiable
  • Cantidad de tubos de aspiración: 1 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 1000 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
  • Codo: Metal, No intercambiable
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Papel
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtros de cartucho: Papel
  • Depósito de acero inoxidable
  • Asa de empuje

Equipamiento

  • Sistema antiestático
  • Protección de circulación resistente a los golpes
  • Clase de protección: I
  • Rodillo de parada
  • Categoría de polvo: M
  • Material del depósito: Metal
