Nuestro potente y ultraligero aspirador mochila a baterías BVL 5/1 Bp Pack es el primer aspirador que, gracias al innovador material EPP, pesa solo < 4,6 kg (peso a la espalda) y cuyas propiedades de material proporcionan al mismo tiempo una gran resistencia y durabilidad. Ya sea en el cine, en el avión, el autobús, el metro, en la limpieza de oficinas o incluso de escaleras. El potente aspirador mochila con volumen de depósito de 5 litros exhibe sus ventajas en la limpieza de los espacios más reducidos. Asimismo, la potente batería Kärcher Battery Power+ proporciona una gran autonomía y una potencia de 500 vatios del motor EC sin escobillas de bajo desgaste. El bastidor ergonómico del aspirador mochila garantiza el trabajo sin esfuerzo. Gracias al práctico panel de control en el arnés de cintura para el control de todas las funciones importantes de servicio y adicionales, el BVL 5/1 Bp Pack se puede manejar sin esfuerzo y de manera sencilla para el usuario. Se incluyen de serie varios accesorios, la potente batería Kärcher Battery Power+, el cargador rápido correspondiente y una bolsa de filtro de fieltro resistente a las roturas. Opcionalmente, se incluye también un filtro HEPA 14 de alta eficacia.