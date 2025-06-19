Aspirador a batería BVL 5/1 Bp Pack
Idóneo para la limpieza en espacios reducidos: el aspirador mochila a baterías BVL 5/1 Bp Pack, ultraligero y potente de innovador material EPP muy robusto.
Nuestro potente y ultraligero aspirador mochila a baterías BVL 5/1 Bp Pack es el primer aspirador que, gracias al innovador material EPP, pesa solo < 4,6 kg (peso a la espalda) y cuyas propiedades de material proporcionan al mismo tiempo una gran resistencia y durabilidad. Ya sea en el cine, en el avión, el autobús, el metro, en la limpieza de oficinas o incluso de escaleras. El potente aspirador mochila con volumen de depósito de 5 litros exhibe sus ventajas en la limpieza de los espacios más reducidos. Asimismo, la potente batería Kärcher Battery Power+ proporciona una gran autonomía y una potencia de 500 vatios del motor EC sin escobillas de bajo desgaste. El bastidor ergonómico del aspirador mochila garantiza el trabajo sin esfuerzo. Gracias al práctico panel de control en el arnés de cintura para el control de todas las funciones importantes de servicio y adicionales, el BVL 5/1 Bp Pack se puede manejar sin esfuerzo y de manera sencilla para el usuario. Se incluyen de serie varios accesorios, la potente batería Kärcher Battery Power+, el cargador rápido correspondiente y una bolsa de filtro de fieltro resistente a las roturas. Opcionalmente, se incluye también un filtro HEPA 14 de alta eficacia.
Características y ventajas
Aspirador mochila a batería ultraligeroFabricado en el innovador EPP (polipropileno expandido) muy ligero. Permite trabajar de forma ergonómica. Facilita el transporte sin esfuerzo.
Innovador EPP (polipropileno expandido)Especialmente robusto y de larga vida útil. Ultraligero. Muy respetuoso con el medio ambiente, puesto que es 100 %reciclable.
Gran ergonomíaBastidor con total comodidad incluso durante un uso prolongado. El panel de control que se encuentra en el arnés de cintura permite un control y una monitorización cómodos de todas las funciones. La manguera de aspiración se puede conectar individualmente para usuarios zurdos y diestros.
Motor EC sin escobillas
- Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
- Posibilita largas jornadas de trabajo y aumenta la eficiencia y la productividad.
Modo eco!efficiency
- El modo eco!efficiency reduce las necesidades de energía y el nivel de ruido del equipo y prolonga el tiempo de funcionamiento de la batería.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Capacidad del depósito (l)
|5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|65
|Caudal de aire (l/s)
|40
|Potencia nominal (W)
|500
|Vacío (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Tipo de batería
|Batería extraíble de Li-Ion
|Tensión (V)
|36
|Capacidad (Ah)
|6
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 150 (6,0 Ah) / aprox. 200 (7,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo eco!efficiency: / máx. 50 (6,0 Ah) Modo Power: / máx. 22 (6,0 Ah) Modo eco!efficiency: / máx. 64 (7,5 Ah) Modo Power: / máx. 30 (7,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Intensidad de salida (A)
|6
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|220 x 320 x 510
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Longitud de la manguera de aspiración: 1 m
- Tipo de manguera de aspiración: con codo
- Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
- Tubo de aspiración telescópico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo de aspiración telescópico, material: Acero, cromado
- Boquilla para suelos conmutable
- Boquilla para tapicerías
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Batería: batería Battery Power+ de 36 V / 6,0 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador rápido Battery Power+ de 36 V (1 unidad)
Equipamiento
- Modo eco!efficiency
- Bastidor
Videos
Campos de aplicación
- Perfecto para la limpieza en aviones, autobuses y trenes
- Ideal para hoteles y restaurantes, tiendas de pequeño tamaño, cines o teatros
- Cómodo para las empresas profesionales de limpieza de edificios en oficinas, pasillos y escaleras