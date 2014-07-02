Aspiradores en seco

Sostenible, ergonómico y ultrasilencioso: la nueva gama T-Range está fabricado con un 45 % de material reciclado* y ofrece, además de una excelente potencia de aspiración, un trabajo ergonómico y un nivel de ruido muy reducido. El aspirador en seco T 7/1 Adv Classic y T 11/1 Classic Adv Re!Plast ofrece una potencia de aspiración excelente en alfombras y superficies duras con un funcionamiento silencioso. Con un 60 % de material reciclado, el T 11/1 Classic Adv Re!Plast es especialmente sostenible. Ambos equipos son duraderos y robustos y tienen una buena relación calidad-precio. Ambos modelos disponen de un cable de red enchufable para una sustitución sencilla. * Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.