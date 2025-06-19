Aspirador en seco vertical de cepillos CV 71/1
La aspiradora CV 71/2 está perfecta para la limpieza de grandes superficies con moqueta.
Aspiradora con 2 motores para grande espacios con moqueta - ideal para hoteles, centros de convenciones, salones multiusos y salas de congresos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 120 / 60
|Ancho de trabajo (cm)
|66
|Caudal de aire (cfm)
|129
|Capacidad del depósito (l)
|13
|Longitud del cable (m)
|22,86
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|74
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1310 x 770 x 1120
Scope of supply
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro