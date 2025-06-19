Aspirador en seco vertical de cepillos CV 71/1

La aspiradora CV 71/2 está perfecta para la limpieza de grandes superficies con moqueta.

Aspiradora con 2 motores para grande espacios con moqueta - ideal para hoteles, centros de convenciones, salones multiusos y salas de congresos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 120 / 60
Ancho de trabajo (cm) 66
Caudal de aire (cfm) 129
Capacidad del depósito (l) 13
Longitud del cable (m) 22,86
Nivel de presión acústica (dB/A) 73
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 74
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1310 x 770 x 1120

Scope of supply

  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
