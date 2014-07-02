DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Accionamiento: - Motor Honda de 6,7 kW - 1 pedal para marcha adelante y marcha atrás - Radio de giro pequeño (3350 mm) - Freno de estacionamiento automático con tecnología de vacío - Desconexión automática del motor al abandonar el asiento Sistema de barrido/aspiración: el equipo funciona según el principio de barrido por encima del cepillo, es decir, la suciedad pasa por encima del cepillo cilíndrico de barrido hacia atrás hasta llegar al depósito para la suciedad. El cepillo cilíndrico de barrido está suspendido de forma que oscila y se adapta a las irregularidades del suelo. Tanto el filtro como el cepillo cilíndrico principal de barrido pueden cambiarse sin herramientas. La trampilla para suciedad gruesa incorporada permite recoger la suciedad gruesa, como latas de refrescos, astillas, grava u hojas húmedas. El cepillo lateral y el cepillo cilíndrico de barrido se accionan hidráulicamente. Un segundo cepillo lateral está disponible opcionalmente. Depósito para la suciedad: los dos depósitos para la suciedad de 50 litros cada uno se pueden extraer lateralmente Manejo: el cepillo lateral y el cepillo cilíndrico principal de barrido se pueden bajar accionando un interruptor. La marcha adelante y la marcha atrás se controlan mediante un único pedal.