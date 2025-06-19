Barredora-aspiradora KM 130/300 R Bp

Barredora de uso industrial accionada por batería y silenciosa con dirección trasera de tres ruedas. Para las aplicaciones más difíciles en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, y otros sectores con un alto grado de suciedad.

La robusta barredora KM 130/300 R Bp completamente hidráulica, sin emisiones y accionada por batería, es ideal para aplicaciones extremas, por ejemplo, en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, y otros sectores con un alto grado de suciedad. Gracias al principio de barrido con pala puede recogerse toda la suciedad ya sea fina o gruesa. El cepillo cilíndrico de barrido se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo y el innovador sistema de barrido reduce el desgaste al mínimo. El cepillo cilíndrico principal de barrido puede cambiarse rápidamente sin herramientas. Durante el transporte, el recipiente para la suciedad se cierra automáticamente. Dos filtros plegados planos integrados en posición horizontal proporcionan un aire limpio incluso con un alto grado de polvo. La limpieza del filtro se lleva a cabo con solo pulsar un botón gracias a un separador dual altamente eficaz. Puede accederse perfectamente al filtro y cambiarse fácilmente sin herramientas. Y también puede accederse fácilmente al motor. Las funciones básicas pueden manejarse cómodamente mediante un mando giratorio gracias al concepto EASY Operation.ente sin herramientas. Durante el transporte, el recipiente para la suciedad se cierra automáticamente. Dos filtros plegados planos integrados en posición horizontal proporcionan un aire limpio incluso con un alto grado de polvo. La limpieza del filtro se lleva a cabo con solo pulsar un botón gracias a un separador dual altamente eficaz. Puede accederse perfectamente al filtro y cambiarse fácilmente sin herramientas. Y también puede accederse fácilmente al motor. Las funciones básicas pueden manejarse cómodamente mediante un mando giratorio gracias al concepto EASY Operation.

Características y ventajas
Barredora-aspiradora KM 130/300 R Bp: Separador dual
Separador dual
Limpieza del filtro altamente eficaz. Manejable con solo apretar un botón.
Barredora-aspiradora KM 130/300 R Bp: Filtro plegado plano
Filtro plegado plano
Manejo cómodo y buena accesibilidad. De poliéster lavable. Larga vida útil.
Barredora-aspiradora KM 130/300 R Bp: Concepto de funcionamiento EASY Operation
Concepto de funcionamiento EASY Operation
Manejo muy sencillo. Programación corta. Protección fiable frente a un manejo erróneo.
Sistema Footprint flexible
  • Resultados de barrido óptimos.
  • Desgaste mínimo del cepillo.
  • Óptima adaptación a distintos sustratos.
Vaciado en alto hidráulico
  • Vaciado sencillo y seguro de la suciedad.
  • Vaciado en alto hasta 1,42 m
Principio de recogedor
  • Buen alojamiento de suciedad fina y gruesa.
  • Escaso levantamiento de polvo.
Amplia oferta de accesorios y kits de montaje
  • Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
  • Con un segundo cepillo lateral bajo petición.
Motor de tracción totalmente hidráulico, además del accionamiento de cepillos laterales y el cepillo cilíndrico principal de barrido
  • Escaso mantenimiento.
  • Sin desgaste.
  • Especialmente de larga vida útil.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Eléctrica
Tracción motor de corriente continua
Accionamiento – Potencia (V/kW) 36 / 5
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 9100
Ancho de trabajo (mm) 1000
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 1300
Ancho útil con dos cepillos laterales (mm) 1550
Capacidad de las baterías (h) máx. 2
Depósito de suciedad (l) 300
Capacidad ascensional (%) 12
Velocidad de trabajo (km/h) 7
Superficie de filtrado (m²) 5,5
Peso (con accesorios) (kg) 840
Peso, listo para el uso (kg) 1300
Peso con embalaje incluido (kg) 840
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 2150 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • Ruedas, neumáticas

Equipamiento

  • Limpieza del filtro manual
  • Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
  • Servodirección
  • Principio de recogedor
  • Tracción hacia delante
  • Tracción hacia atrás
  • Vaciado en alto hidr.
  • Aplicación en exteriores
  • Aplicación en interiores
  • Indicador de batería
  • Contador de horas de funcionamiento
  • Función de barrido, desconectable
  • Cepillos laterales, movimiento automático
  • Protección de circulación resistente a los golpes
Barredora-aspiradora KM 130/300 R Bp
Barredora-aspiradora KM 130/300 R Bp
Barredora-aspiradora KM 130/300 R Bp
Videos
Campos de aplicación
  • Usos en la industria de materiales para la construcción
  • Usos en la industria metalúrgica
  • Usos en la industria de procesamiento de metales
  • Sector de los almacenes
  • Obras
  • Plantas de hierro y acero
  • Usos en la industria de materias primas
Accesorios
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA