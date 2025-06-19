La robusta barredora KM 130/300 R Bp completamente hidráulica, sin emisiones y accionada por batería, es ideal para aplicaciones extremas, por ejemplo, en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, y otros sectores con un alto grado de suciedad. Gracias al principio de barrido con pala puede recogerse toda la suciedad ya sea fina o gruesa. El cepillo cilíndrico de barrido se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo y el innovador sistema de barrido reduce el desgaste al mínimo. El cepillo cilíndrico principal de barrido puede cambiarse rápidamente sin herramientas. Durante el transporte, el recipiente para la suciedad se cierra automáticamente. Dos filtros plegados planos integrados en posición horizontal proporcionan un aire limpio incluso con un alto grado de polvo. La limpieza del filtro se lleva a cabo con solo pulsar un botón gracias a un separador dual altamente eficaz. Puede accederse perfectamente al filtro y cambiarse fácilmente sin herramientas. Y también puede accederse fácilmente al motor. Las funciones básicas pueden manejarse cómodamente mediante un mando giratorio gracias al concepto EASY Operation.ente sin herramientas. Durante el transporte, el recipiente para la suciedad se cierra automáticamente. Dos filtros plegados planos integrados en posición horizontal proporcionan un aire limpio incluso con un alto grado de polvo. La limpieza del filtro se lleva a cabo con solo pulsar un botón gracias a un separador dual altamente eficaz. Puede accederse perfectamente al filtro y cambiarse fácilmente sin herramientas. Y también puede accederse fácilmente al motor. Las funciones básicas pueden manejarse cómodamente mediante un mando giratorio gracias al concepto EASY Operation.