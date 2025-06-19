Barredora-aspiradora KM 130/300 R D

Barredora para uso industrial completamente hidráulica, con motor diésel y dirección trasera de tres ruedas. Para las aplicaciones más difíciles en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica o de la fundición, y otros sectores con un alto grado de suciedad.

La barredora de uso industrial KM 130/300 R D dispone de un motor diésel de bajo consumo y convence por su excelente potencia de accionamiento. La robusta máquina es ideal para aplicaciones extremas, como, por ejemplo, en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, así como en otros sectores con un alto grado de suciedad. Gracias al principio de barrido con pala puede recogerse toda la suciedad ya sea fina o gruesa. El cepillo cilíndrico de barrido se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo y el innovador sistema de barrido reduce el desgaste al mínimo. El cepillo cilíndrico principal de barrido puede cambiarse rápidamente sin herramientas. Durante el transporte, el recipiente para la suciedad se cierra automáticamente. Dos filtros plegados planos integrados en posición horizontal proporcionan un aire limpio incluso con un alto grado de polvo. La limpieza del filtro se lleva a cabo con solo pulsar un botón gracias a un separador dual altamente eficaz. Puede accederse perfectamente al filtro y cambiarse fácilmente sin herramientas. Y también puede accederse fácilmente al motor. Las funciones básicas pueden manejarse cómodamente mediante un mando giratorio gracias al concepto EASY Operation. Un filtro ciclónico limpia el aire antes de que llegue al filtro del motor y aumenta considerablemente su vida útil.

Características y ventajas
Barredora-aspiradora KM 130/300 R D: Construcción robusta
Construcción robusta
Bastidor de acero Motores industriales robustos con refrigeración por agua. Motor de tracción totalmente hidráulico.
Barredora-aspiradora KM 130/300 R D: Filtro potente para una larga vida útil
Filtro potente para una larga vida útil
Filtro plegado plano con una superficie de filtrado de 5,5 m². Limpieza del filtro eficaz gracias al rascador doble. Para barrer sin levantar polvo.
Barredora-aspiradora KM 130/300 R D: Manejo sencillo
Manejo sencillo
Concepto de funcionamiento EASY Operation. Subida y bajada cómoda. Máxima facilidad de mantenimiento.
Distintos tipos de accionamiento
  • Accionamiento eléctrico.
  • Motores diesel según la norma industrial.
  • Accionamiento por gas licuado para interiores y exteriores.
Sistema Footprint flexible
  • Resultados de barrido óptimos.
  • Desgaste mínimo del cepillo.
  • Óptima adaptación a distintos sustratos.
Vaciado en alto hidráulico
  • Vaciado sencillo y seguro de la suciedad.
  • Vaciado en alto hasta 1,42 m
Principio de recogedor
  • Buen alojamiento de suciedad fina y gruesa.
  • Escaso levantamiento de polvo.
Amplia oferta de accesorios y kits de montaje
  • Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
  • Extraordinario equipamiento (p. ej. cabina confort, aire acondicionado, calefacción).
  • Con un segundo cepillo lateral bajo petición.
Motor de tracción totalmente hidráulico, además del accionamiento de cepillos laterales y el cepillo cilíndrico principal de barrido
  • Escaso mantenimiento.
  • Sin desgaste.
  • Especialmente de larga vida útil.
Filtro previo ciclónico
  • Vida útil elevada del filtro del motor.
  • Intervalos de mantenimiento más extensos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Diésel
Tracción Motor de 4 tiempos
Fabricante del motor Yanmar
Accionamiento – Potencia (kW) 15,8
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 13000
Ancho de trabajo (mm) 1000
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 1300
Ancho útil con dos cepillos laterales (mm) 1550
Depósito de suciedad (l) 300
Capacidad ascensional (%) 18
Velocidad de trabajo (km/h) 10
Superficie de filtrado (m²) 5,5
Peso (con accesorios) (kg) 951
Peso, listo para el uso (kg) 951
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Equipamiento

  • Limpieza del filtro manual
  • Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
  • Servodirección
  • Regulación del caudal de aspiración
  • Principio de recogedor
  • Tracción hacia delante
  • Tracción hacia atrás
  • Aspiración
  • Vaciado en alto hidr.
  • Aplicación en exteriores
  • Indicador de batería
  • Contador de horas de funcionamiento
  • Función de barrido, desconectable
  • Cepillos laterales, movimiento automático
Campos de aplicación
  • Usos en la industria de materiales para la construcción
  • Usos en la industria metalúrgica
  • Usos en la industria de procesamiento de metales
  • Sector de los almacenes
  • Obras
  • Plantas de hierro y acero
  • Usos en la industria de materias primas
