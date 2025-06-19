Barredora-aspiradora KM 150/500 R Bp
Barredora industrial totalmente hidráulica con diseño resistente para las aplicaciones más exigentes, por ejemplo, en la industria metalúrgica y de materiales de construcción, en fundiciones y otras industrias donde se genera mucha suciedad. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
La KM 150/500 R Bp a batería con dirección trasera de tres ruedas destaca por su sencillo manejo. Gracias al principio de recogedor, tanto la suciedad fina como la suciedad gruesa se recogen de forma segura. A la hora de transportar el equipo, el depósito de suciedad se cierra automáticamente. El cepillo cilíndrico de barrido se adapta automáticamente a las irregularidades y se puede cambiar rápidamente sin necesidad de herramientas. Dos filtros plegados planos horizontales proporcionan aire limpio incluso cuando se genera mucho polvo. La limpieza de los filtros se realiza con solo pulsar un botón mediante un sistema de rascado doble muy eficaz. Al filtro se puede acceder fácilmente y se puede cambiar sin herramientas. Gracias al concepto EASY Operation, las funciones básicas se pueden manejar mediante un solo botón giratorio.
Características y ventajas
Funcionamiento por baterías
- Servicio sin emisiones.
- Para la aplicación en interiores y exteriores.
- Nivel de ruido bajo.
Separador dual
- Limpieza del filtro altamente eficaz.
- Manejable con solo apretar un botón.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
- Manejo muy sencillo.
- Programación corta.
- Protección frente a un manejo erróneo.
Filtro plegado plano
- Manipulación cómoda y buena accesibilidad.
- De poliéster lavable.
- Larga vida útil.
Sistema Footprint flexible
- Resultados de barrido óptimos.
- Desgaste mínimo del cepillo.
- Óptima adaptación a distintos sustratos.
Vaciado en alto hidráulico
- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad.
- Vaciado en alto hasta 1,52 m
Principio de recogedor
- Buen alojamiento de suciedad fina y gruesa.
- Escaso levantamiento de polvo.
Amplia oferta de accesorios y kits de montaje
- Adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
- Con un segundo y tercer cepillo lateral a petición.
Motor de tracción totalmente hidráulico, además del accionamiento de cepillos laterales y el cepillo cilíndrico principal de barrido
- Reducido mantenimiento.
- Sin desgaste.
- Duradero.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Tracción
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/kW)
|48 / 10
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|12000
|Ancho de trabajo (mm)
|1200
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1500
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1800
|Tensión de la batería (V)
|48
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Depósito de suciedad (l)
|500
|Capacidad ascensional (%)
|12
|Velocidad de trabajo (km/h)
|8
|Superficie de filtrado (m²)
|7
|Peso (con accesorios) (kg)
|1398
|Peso, listo para el uso (kg)
|2690
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1398
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Scope of supply
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Servodirección
- Regulación del caudal de aspiración
- Principio de recogedor
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Vaciado en alto hidr.
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, movimiento automático
Campos de aplicación
- Para la industria (taller de fundición, fábrica de cemento), logística y almacén, aparcamientos y plazas de aparcamiento, sector de la construcción y puertos y aeropuertos