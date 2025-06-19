La barredora de uso industrial KM 150/500 R D dispone de un motor diésel de bajo consumo y convence por su excelente potencia de accionamiento. La robusta máquina es ideal para aplicaciones extremas, como, por ejemplo, en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, así como en otros sectores con un alto grado de suciedad. Gracias al principio de barrido con pala puede recogerse toda la suciedad ya sea fina o gruesa. El cepillo cilíndrico de barrido se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo y el innovador sistema de barrido reduce el desgaste al mínimo. El cepillo cilíndrico principal de barrido puede cambiarse rápidamente sin herramientas. Durante el transporte, el recipiente para la suciedad se cierra automáticamente. Dos filtros plegados planos integrados en posición horizontal proporcionan un aire limpio incluso con un alto grado de polvo. La limpieza del filtro se lleva a cabo con solo pulsar un botón gracias a un separador dual altamente eficaz. El filtro es de fácil acceso y se puede cambiar de forma sencilla sin herramientas. Y también puede accederse fácilmente al motor. Las funciones básicas pueden manejarse cómodamente mediante un mando giratorio gracias al concepto EASY Operation. Un filtro ciclónico limpia el aire antes de que llegue al filtro del motor y aumenta considerablemente su vida útil.y sustituir sin herramientas. al igual que el motor. Gracias al concepto EASY Operation, el manejo de las funciones básicas mediante mando regulable resulta muy cómodo. Un filtro ciclónico limpia el aire incluso antes de que entre en el filtro del motor, lo que aumenta considerablemente su vida útil.