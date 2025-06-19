Barredora-aspiradora KM 150/500 R D
Barredora para uso industrial completamente hidráulica, con motor diésel y dirección trasera de tres ruedas. Para las aplicaciones más difíciles en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica o de la fundición, y otros sectores con un alto grado de suciedad.
La barredora de uso industrial KM 150/500 R D dispone de un motor diésel de bajo consumo y convence por su excelente potencia de accionamiento. La robusta máquina es ideal para aplicaciones extremas, como, por ejemplo, en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, así como en otros sectores con un alto grado de suciedad. Gracias al principio de barrido con pala puede recogerse toda la suciedad ya sea fina o gruesa. El cepillo cilíndrico de barrido se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo y el innovador sistema de barrido reduce el desgaste al mínimo. El cepillo cilíndrico principal de barrido puede cambiarse rápidamente sin herramientas. Durante el transporte, el recipiente para la suciedad se cierra automáticamente. Dos filtros plegados planos integrados en posición horizontal proporcionan un aire limpio incluso con un alto grado de polvo. La limpieza del filtro se lleva a cabo con solo pulsar un botón gracias a un separador dual altamente eficaz. El filtro es de fácil acceso y se puede cambiar de forma sencilla sin herramientas. Y también puede accederse fácilmente al motor. Las funciones básicas pueden manejarse cómodamente mediante un mando giratorio gracias al concepto EASY Operation. Un filtro ciclónico limpia el aire antes de que llegue al filtro del motor y aumenta considerablemente su vida útil.y sustituir sin herramientas. al igual que el motor. Gracias al concepto EASY Operation, el manejo de las funciones básicas mediante mando regulable resulta muy cómodo. Un filtro ciclónico limpia el aire incluso antes de que entre en el filtro del motor, lo que aumenta considerablemente su vida útil.
Características y ventajas
Sistema de filtros potenteFiltro plegado plano con una superficie de filtrado de 7 m². Limpieza eficaz gracias al rascador doble. Para barrer sin levantar polvo.
Cómodo espacio de trabajoTodos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar. Todos los indicadores están dentro del campo visual. Opcional: cabinas con calefacción o aire acondicionado.
Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillosLa tecnología más sencilla con componentes acreditados: propulsión totalmente hidráulica, sistema eléctrico en lugar de electrónica. Acceso fácil al espacio del motor para un mantenimiento rápido y sencillo. Cambio sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro plegado plano.
Funcionamiento con diésel
- Largos intervalos de trabajo.
- Potente motorización
Chasis de cuatro ruedas opcional
- Mejora la tracción sobre superficies resbaladizas y terrenos irregulares.
- Aumenta el confort y la seguridad de conducción.
- Protege los suelos sensibles gracias a su reducida presión de apriete.
Vaciado en alto hidráulico
- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad.
- Vaciado en alto hasta 1,52 m
Principio de recogedor
- Buen alojamiento de suciedad fina y gruesa.
- Escaso levantamiento de polvo.
Amplia oferta de accesorios y kits de montaje
- Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
- Extraordinario equipamiento (p. ej. cabina confort, aire acondicionado, calefacción).
- Con un segundo y tercer cepillo lateral a petición.
Motor de tracción totalmente hidráulico, además del accionamiento de cepillos laterales y el cepillo cilíndrico principal de barrido
- Escaso mantenimiento.
- Sin desgaste.
- Especialmente de larga vida útil.
Filtro previo ciclónico
- Vida útil elevada del filtro del motor.
- Intervalos de mantenimiento más extensos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Accionamiento – Potencia (kW)
|18,6
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|18000
|Ancho de trabajo (mm)
|1200
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1500
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1800
|Depósito de suciedad (l)
|500
|Capacidad ascensional (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|12
|Superficie de filtrado (m²)
|7
|Peso (con accesorios) (kg)
|1440
|Peso, listo para el uso (kg)
|1440
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Servodirección
- Regulación del caudal de aspiración
- Principio de recogedor
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Vaciado en alto hidr.
- Aplicación en exteriores
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, movimiento automático
Campos de aplicación
- Para la industria (taller de fundición, fábrica de cemento), logística y almacén, aparcamientos y plazas de aparcamiento, sector de la construcción y puertos y aeropuertos