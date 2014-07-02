Barredora KM 70/20 C

Compacta barredora manual con cepillo cilíndrico principal de barrido regulable en 6 niveles y cepillo lateral de regulación continua para unos resultados de limpieza óptimos en la limpieza manual de interiores y exteriores.

Barredora manual para la limpieza sencilla y sin esfuerzo de superficies exteriores. Seis veces más rápida que una escoba manual. Barrido prácticamente sin polvo gracias al guiado controlado del aire y el filtro. Cepillo lateral plegable hacia fuera. Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable en altura y por tanto adaptable a diferentes tipos de suelo. Accionamiento a ambos lados del cepillo cilíndrico principal de barrido. Asa de empuje plegable y regulable en 3 alturas diferentes.

Características y ventajas
Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido
  • El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.
Asa de empuje ajustable
  • Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
  • Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.
Gran depósito para la suciedad
  • Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.
Filtro de polvo
  • El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento manual
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 2800
Ancho de trabajo (mm) 480
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 700
Volumen del depósito bruto/neto (l) 42 / 20
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 22
Peso, listo para el uso (kg) 23
Peso del embalaje (kg) 25,9
Medidas del embalaje (la. × an. × al.) (mm) 795 / 400 / 935
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1300 / 765 / 1035

Scope of supply

  • Filtro para polvo fino

Equipamiento

  • Accionamiento del cepillo cilíndrico manual
  • Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
  • Asa de empuje plegable
  • Principio de recogedor
  • Aplicación en exteriores
  • Aplicación en interiores
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de naves de producción, almacenes, centros de logística y zonas de carga
  • Para la limpieza de aparcamientos de pequeño y gran tamaño y gasolineras
  • Para limpiar superficies, como patios escolares y zonas municipales
  • Ideal para talleres de artesanía pequeños y en la agricultura
RECONOCIMIENTOS

Best of KM 70 20 C

Best of Heimwerker Praxis 2014

Nuestra barredora KM 70/20 C fue seleccionada por la revista HEIMWERKER PRAXIS 1/2014 entre lo más destacado del sector de las herramientas.

Bestes Werkzeug KM 70 20 C

Mejor herramienta 2014

La barredora KM 70/20 C fue premiada por la revista «Heimwerker Praxis» como «MEJOR HERRAMIENTA 2014».

