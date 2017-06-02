Professional

En la producción industrial deben limpiarse diariamente millones de piezas para la preparación de recubrimientos o para el montaje final. En este sector, los requisitos de rendimiento de limpieza, protección de la superficie y eliminación total de residuos son muy altos. Por ello, Kärcher ha desarrollado específicamente detergentes muy eficaces que consiguen rendimientos convincentes, tanto en las lavadoras de piezas clásicas, como en las lavadoras de piezas ecológicas de Kärcher. Esta es la razón por la que las lavadoras de piezas ecológicas de Kärcher PC Bio 100 y PC Bio 200 han sido galardonadas con el premio «Automechanika». Todos los detergentes para el lavado de piezas de Kärcher están libres de NTA y de disolventes (sin COV).