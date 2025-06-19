Idóneo cuando se utiliza agua dura y semidura: el detergente Advance 1 RM 110 FI PressurePro para conservación del sistema para hidrolimpiadoras de agua caliente con adaptación para conservación del sistema ofrece una protección completa del sistema de serpentines de calefacción hasta una temperatura del agua de 150 °C. El RM 110 asegura así un caudal constante del agua, evita las pérdidas de rendimiento, ahorra energía y prolonga considerablemente la vida útil. Se puede suprimir también la necesidad de realizar medidas de descalcificación de serpentines y reducir de esta forma los costes de mantenimiento generales. Además, el detergente tiene certificado HACCP, es por tanto adecuado para el empleo en empresas de procesamiento de alimentos y, además, muy fácil de utilizar porque la práctica botella Advance se emplea directamente en el equipo.