Limpiadora de alta presión HDS 12/14 ST ECO
Instalación de limpieza con un nivel de seguridad y confort inusualmente alto gracias a la descarga de presión automática integrada, control de la temperatura de los gases de escape, protección contra funcionamiento en seco en la caja de flotador.
Instalación de limpieza con un nivel de confort y seguridad inusualmente alto gracias a la descarga de presión automática integrada, vigilancia de la temperatura de los gases de escape, innovadora protección contra funcionamiento en seco en la caja de flotador y una manguera SDS que absorbe los picos de presión. Además, este equipo cumple las últimas exigencias de la normativa sobre emisiones gracias a la caldera Eco-Line.
Características y ventajas
Electromotor de cuatro polos refrigerado por agua
- Larga vida útil.
- Rendimiento mejorado.
- Funcionamiento silencioso garantizado.
Innovadora tecnología de quemadores
- Elevada potencia calorífica.
- Diseño compacto gracias al serpentín de calefacción.
- Se evita la condensación y la corrosión gracias al diseño vertical.
Alta rentabilidad
- Limpieza eficaz y rentable gracias al uso de agua caliente.
- Los tiempos de ajuste cortos reducen el tiempo de trabajo.
Concepto de funcionamiento flexible
- Panel de control central en el equipo.
- Opcionalmente pueden utilizarse controles remotos directamente en el punto de uso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|3 / 400 / 50
|Caudal (l/h)
|600 - 1200
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Potencia de conexión (kW)
|7,5
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|7,3
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Estacionario
|Seguridad (A)
|20
|Peso (con accesorios) (kg)
|163
|Peso con embalaje incluido (kg)
|167,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1110 x 565 x 700
Scope of supply
- Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)
- Descarga de presión del sistema
- Vigilancia de llamas
- Preparada para servomando
- Preparada para control remoto