eco!efficiency: más logros con eficiencia.

Todo funciona. Sobre todo, de forma más eficiente.

La eficiencia se mide de diferentes formas: reducción del consumo energético. Mayor rendimiento de los motores de combustión. Menor gasto de detergente. Reducción de embalajes gracias a composiciones altamente concentradas. Capacidad de reciclaje constructivo o también minimización de componentes de construcción. Efectos que solo pueden conseguirse con ideas nuevas y tecnologías innovadoras Lo que sobre todo se necesita: competencia y voluntad para ponerlos en práctica.

Kärcher ofrece hoy un amplio programa de equipos y detergentes con la etiqueta eco!efficiency, con los que el usuario puede limpiar cualquier ámbito de una forma tan eficaz como económica y respetuosa con el medio ambiente. Los equipos de Kärcher con modo eco!efficiency ofrecen la posibilidad de procesar la suciedad leve con potencia reducida y ahorrar así energía y detergente, además de proteger el equipo. Los equipos de Kärcher con el estándar eco!efficiency generan un ahorro permanente de energía, detergente y tiempo de trabajo a través de diversos dispositivos técnicos.