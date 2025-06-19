Nuestra fregadora-aspiradora con acompañante B 40 W Bp ofrece una gran libertad de configuración. Así, está disponible con distintos anchos útiles, con diferentes baterías y también como variante con cable. Este ejemplo de configuración incluye un cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja y un ancho útil de 51 centímetros, una batería libre de mantenimiento de 24 voltios y 115 amperios hora, así como una tracción gradual con marcha hacia delante y hacia atrás. Asimismo, incluye el innovador sistema de llaves KIK, que evita eficazmente errores de manejo, la función Auto Fill para el llenado cómodo del depósito de agua limpia de forma automática en poco tiempo, así como nuestro sistema de dosificación de detergente Dose para la dosificación exacta de una cantidad predefinida de detergente en el depósito de agua limpia de 40 litros. También incorpora un sistema de lavado del depósito para la limpieza sin salpicaduras del depósito de agua sucia una vez realizado el trabajo, así como el modo eco!efficiency de ahorro de energía que prolonga la capacidad de las baterías y reduce notablemente los ruidos de funcionamiento.