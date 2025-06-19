Fregadora-aspiradora B 40 W Bp DOSE (disco)
Fregadora-aspiradora con acompañante B 40 W Bp. Ejemplo de configuración con tracción gradual, cepillo circular, ancho útil de 51 cm y batería libre de mantenimiento con 115 Ah de capacidad.
Nuestra fregadora-aspiradora con acompañante B 40 W Bp ofrece una gran libertad de configuración. Así, está disponible con distintos anchos útiles, con diferentes baterías y también como variante con cable. Este ejemplo de configuración incluye un cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja y un ancho útil de 51 centímetros, una batería libre de mantenimiento de 24 voltios y 115 amperios hora, así como una tracción gradual con marcha hacia delante y hacia atrás. Asimismo, incluye el innovador sistema de llaves KIK, que evita eficazmente errores de manejo, la función Auto Fill para el llenado cómodo del depósito de agua limpia de forma automática en poco tiempo, así como nuestro sistema de dosificación de detergente Dose para la dosificación exacta de una cantidad predefinida de detergente en el depósito de agua limpia de 40 litros. También incorpora un sistema de lavado del depósito para la limpieza sin salpicaduras del depósito de agua sucia una vez realizado el trabajo, así como el modo eco!efficiency de ahorro de energía que prolonga la capacidad de las baterías y reduce notablemente los ruidos de funcionamiento.
Características y ventajas
Diversas baterías para elegir. Disponible también como variante con conexión a la red eléctrica
- El cargador integrado está perfectamente adaptado a los tipos de baterías disponibles.
- Para una vida prolongada de la batería.
Cómoda función Auto Fill
- Ahorro de tiempo en el llenado del depósito de agua limpia.
- El llenado con la manguera de agua limpia se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja
- Con ancho útil opcional de 43 o 51 centímetros.
- Cambio de cepillos rápido y sin herramientas con un pedal y un mecanismo de enclavamiento.
Interruptor EASY Operation
- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se controlan fácilmente con el interruptor EASY Operation.
Modo ahorro eco!efficiency
- Reduce el consumo energético y prolonga la capacidad de las baterías.
- Minimiza los ruidos de funcionamiento y permite el empleo en zonas sensibles al ruido.
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a dispositivos de control claros con codificación por colores.
- Manejo simplificado y programación más corta.
Potente tracción
- Disponible con motor. Marcha adelante o atrás sin escalonamiento.
- Posibilidad de ajuste previo de la velocidad máxima.
Equipo configurable de forma individualizada
- Libre elección de equipamientos específicos como cabezales de cepillos, toberas o modo de servicio.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.
- Ofrece una solución con una rentabilidad óptima para nuestros clientes.
Innovador sistema KIK
- Llave amarilla para el operario, llave gris para el encargado.
- Ayuda a evitar errores de manejo y a reducir así los costes de servicio.
Práctica forma del equipo
- El diseño estrecho y compacto permite un manejo sencillo en espacios reducidos.
- Su forma asimétrica permite la mejor visibilidad de la superficie por limpiar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|40 / 40
|Batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3,5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 12
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|30 / 25,7
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1450
|Consumo de agua (l/min)
|3,2
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|69
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1300
|Peso total permitido (kg)
|210
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1249 x 620 x 1145
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Modo de construcción de depósito dentro del depósito
- Motor: Batería
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza de mantenimiento, p. ej. en edificios públicos
- Apta también para tareas de limpieza en comercio minorista, en comedores u oficinas