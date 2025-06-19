La fregadora aspiradora con acompañante por batería B 80 W Bp DOSE, con dosificación automática del detergente DOSE para asegurar un consumo ahorrativo de detergente, puede equiparse a elección con un cabezal de cepillos cilíndricos en sentido contrario y una función de barrido o con un cabezal de cepillos circulares. Está equipada con motor y ofrece un manejo especialmente sencillo, seguro y cómodo. Gracias al innovador sistema KIK, el equipo proporciona una protección fiable frente a errores de manejo. El equipo cuenta con un nivel eco!efficiency que prolonga claramente la capacidad de las baterías. Se puede elegir entre cuatro labios traseros de aspiración diferentes. Además, la fregadora aspiradora puede equiparse opcionalmente con muchos otros detalles útiles: con los kits de la estación base «Fregona» o «Caja», para transportar mejor los utensilios adicionales. O con «Auto Fill-in», para llenar fácilmente el depósito de agua limpia y el sistema de enjuague del depósito, así como para brindar un aclarado más sencillo del depósito de agua sucia. Innovadores accesorios de Kärcher completan la oferta y convierten a la fregadora aspiradora en el perfecto especialista de limpieza para los más diversos campos de aplicación.