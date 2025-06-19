La fregadora-aspiradora BD 38/12 C Bp Pack, muy maniobrable y con un manejo y mantenimiento particularmente sencillos, limpia de forma profesional y eficiente superficies pequeñas con muchos obstáculos. El equipo está provisto de un cepillo circular de 38 cm de diámetro. La nueva batería de iones de litio con una autonomía especialmente prolongada triplica la vida útil de las baterías de plomo convencionales. Carece completamente de mantenimiento y se carga de forma rápida. El modo eco!efficiency reduce la demanda de energía, aumenta la autonomía y reduce el ruido en aprox. el 40%. El peso de la BD 38/12 C Bp Pack, un 35% menor en esta gama, facilita la subida de peldaños y el transporte.