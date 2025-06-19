Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
La BD 50/50 C Bp Pack Classic es un modelo básico compacto y económico de la gama de fregadoras-aspiradoras con funcionamiento por baterías. El equipo ofrece rendimientos de superficie de hasta 2000 m²/h.
Con la BD 50/50 C Bp Pack Classic tendrá siempre a la vista de forma idónea la superficie que se va a limpiar. De ello se encargan las reducidas dimensiones de esta fregadora-aspiradora compacta con funcionamiento por baterías y con la perfeccionada tecnología de cepillos circulares de esponja. Tan buena como la visibilidad, así de sencillo es también su manejo, gracias al panel EASY Operation de Kärcher. Además, las opciones de ajuste y las funciones del equipo se han reducido a las más importantes, por lo que se suprimen los largos períodos de aprendizaje. Recomendamos la BD 50/50 C Bp Pack Classic para el uso en supermercados, hoteles y centros de salud.
Características y ventajas
Cómodo equipamiento con válvula magnética y rueda de transporteVálvula magnética para la parada de agua automática tras soltar el dispositivo de «hombre muerto». La rueda de transporte desplegable permite el cómodo método de dos pasos. La rueda de transporte desplegable facilita notablemente el transporte del equipo.
Manejo sencillo gracias al panel Easy OperationSímbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Modelo básico económicoMuy buena relación precio-potencia. Se reduce a las funciones más importantes.
Gran volumen del depósito con unas dimensiones compactas
- Especialmente manejable.
- Permite una visibilidad muy buena de la superficie de limpieza.
Gran compartimento de baterías para todos los tipos de baterías convencionales
- Compartimento de baterías de fácil acceso para un cambio de las baterías rápido.
- También adecuado para el trabajo por turnos.
Sistema de estación base
- Posibilidades de colocar otros accesorios o equipos de trabajo.
- Pueden transportarse utensilios de limpieza adicionales.
Panel Easy Operation
- Manejo a través de un interruptor.
- De aplicación muy sencilla.
Asignación sencilla de funciones con elementos de control en amarillo
- Reducidos periodos de instrucción incluso para personal no formado.
Elementos de control robustos y duraderos
- Adecuado también para el uso diario.
- Vida útil muy larga.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|900
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|50 / 50
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 2040
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1200
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|24 / 106
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 12
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1240
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1100
|Peso sin accesorios (kg)
|40
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Batería
- Cargador
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Motor: Batería