Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah

La BD 50/50 C Bp Pack Classic es un modelo básico compacto y económico de la gama de fregadoras-aspiradoras con funcionamiento por baterías. El equipo ofrece rendimientos de superficie de hasta 2000 m²/h.

Con la BD 50/50 C Bp Pack Classic tendrá siempre a la vista de forma idónea la superficie que se va a limpiar. De ello se encargan las reducidas dimensiones de esta fregadora-aspiradora compacta con funcionamiento por baterías y con la perfeccionada tecnología de cepillos circulares de esponja. Tan buena como la visibilidad, así de sencillo es también su manejo, gracias al panel EASY Operation de Kärcher. Además, las opciones de ajuste y las funciones del equipo se han reducido a las más importantes, por lo que se suprimen los largos períodos de aprendizaje. Recomendamos la BD 50/50 C Bp Pack Classic para el uso en supermercados, hoteles y centros de salud.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah: Cómodo equipamiento con válvula magnética y rueda de transporte
Cómodo equipamiento con válvula magnética y rueda de transporte
Válvula magnética para la parada de agua automática tras soltar el dispositivo de «hombre muerto». La rueda de transporte desplegable permite el cómodo método de dos pasos. La rueda de transporte desplegable facilita notablemente el transporte del equipo.
Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah: Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah: Modelo básico económico
Modelo básico económico
Muy buena relación precio-potencia. Se reduce a las funciones más importantes.
Gran volumen del depósito con unas dimensiones compactas
  • Especialmente manejable.
  • Permite una visibilidad muy buena de la superficie de limpieza.
Gran compartimento de baterías para todos los tipos de baterías convencionales
  • Compartimento de baterías de fácil acceso para un cambio de las baterías rápido.
  • También adecuado para el trabajo por turnos.
Sistema de estación base
  • Posibilidades de colocar otros accesorios o equipos de trabajo.
  • Pueden transportarse utensilios de limpieza adicionales.
Panel Easy Operation
  • Manejo a través de un interruptor.
  • De aplicación muy sencilla.
Asignación sencilla de funciones con elementos de control en amarillo
  • Reducidos periodos de instrucción incluso para personal no formado.
Elementos de control robustos y duraderos
  • Adecuado también para el uso diario.
  • Vida útil muy larga.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 900
Depósito de agua limpia/sucia (l) 50 / 50
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 2040
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 1200
Tipo de baterías no requiere mantenimiento
Batería (V/Ah) 24 / 106
Capacidad de las baterías (h) máx. 3
Tiempo de carga de la batería (h) aprox. 12
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Ancho de giro del pasillo (mm) 1240
Consumo de agua (l/min) máx. 2,3
Nivel de presión acústica (dB/A) 66
Capacidad de absorción (W) máx. 1100
Peso sin accesorios (kg) 40
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Batería
  • Cargador
  • tobera, forma de V

Equipamiento

  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Motor: Batería
Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
Videos
Accesorios
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA