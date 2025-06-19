Con la BD 50/50 C Bp Pack Classic tendrá siempre a la vista de forma idónea la superficie que se va a limpiar. De ello se encargan las reducidas dimensiones de esta fregadora-aspiradora compacta con funcionamiento por baterías y con la perfeccionada tecnología de cepillos circulares de esponja. Tan buena como la visibilidad, así de sencillo es también su manejo, gracias al panel EASY Operation de Kärcher. Además, las opciones de ajuste y las funciones del equipo se han reducido a las más importantes, por lo que se suprimen los largos períodos de aprendizaje. Recomendamos la BD 50/50 C Bp Pack Classic para el uso en supermercados, hoteles y centros de salud.