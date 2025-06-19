Protege sus suelos y su bolsillo. La BD 50/50 C Ep Classic es una fregadora-aspiradora alimentada por red (120 V, 60 Hz), compacta y equipada con una tecnología de cepillos circulares de esponja acreditada que le ahorra mucho dinero ya desde su adquisición. Equipada con el panel Easy Operation de Kärcher, el manejo es especialmente fácil con una mano. Tampoco es necesario realizar un llenado frecuente del depósito gracias al gran volumen del depósito de 60 l. El equipo permite un rendimiento de superficie por hora de hasta 2000 m² y es idóneo tanto para un uso continuo como para necesidades ocasionales. Las dimensiones compactas permiten, por un lado, una enorme maniobrabilidad del equipo, y por el otro, garantizan una visión muy buena de la superficie que se debe limpiar.