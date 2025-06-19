Fregadora-aspiradora BD 50/60 C Ep Classic
La fregadora-aspiradora altamente compacta y alimentada por red (120 V, 60 Hz) con depósito de 60 l permite un rendimiento de superficie de hasta 2000 m²/h. El modelo básico resulta muy económico.
Protege sus suelos y su bolsillo. La BD 50/50 C Ep Classic es una fregadora-aspiradora alimentada por red (120 V, 60 Hz), compacta y equipada con una tecnología de cepillos circulares de esponja acreditada que le ahorra mucho dinero ya desde su adquisición. Equipada con el panel Easy Operation de Kärcher, el manejo es especialmente fácil con una mano. Tampoco es necesario realizar un llenado frecuente del depósito gracias al gran volumen del depósito de 60 l. El equipo permite un rendimiento de superficie por hora de hasta 2000 m² y es idóneo tanto para un uso continuo como para necesidades ocasionales. Las dimensiones compactas permiten, por un lado, una enorme maniobrabilidad del equipo, y por el otro, garantizan una visión muy buena de la superficie que se debe limpiar.
Características y ventajas
Modelo básico económicoMuy buena relación precio-potencia. Se reduce a las funciones más importantes.
Gran volumen del depósito con unas dimensiones compactasEspecialmente manejable. Permite una visibilidad muy buena de la superficie de limpieza.
Gran ancho útilCabezal de cepillos circulares con cepillo de 51 cm. Para la limpieza rentable de objetos de tamaño medio.
Con alimentación de red (120 V, 60 Hz)
- Peso reducido.
- Adecuado tanto para las necesidades ocasionales como para un uso continuo.
Sistema de estación base
- Posibilidades de colocar otros accesorios o equipos de trabajo.
- Pueden transportarse utensilios de limpieza adicionales.
Panel Easy Operation
- Manejo a través de un interruptor.
- De aplicación muy sencilla.
Asignación sencilla de funciones con elementos de control en amarillo
- Reducidos periodos de instrucción incluso para personal no formado.
- Fases de preparación cortas.
Disponible con patín trasero de aspiración recto o curvo
- Puede adaptarse a las condiciones del suelo.
Elementos de control robustos y duraderos
- Adecuado también para el uso diario.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|60 / 60
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|2040
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1020
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Consumo de agua (l/min)
|2,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Tipo de corriente (V/Hz)
|120 / 60
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1100
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|52
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Alimentación de red