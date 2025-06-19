Fregadora-aspiradora BD 80/100 W Classic Bp
80 cm de ancho útil y un depósito con una capacidad de 100 litros que le garantizan una limpieza larga y eficiente con nuestra fregadora-aspiradora de arrastre BD 80/100 W Bp Classic. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
El potente accionamiento de marcha, capaz de pasar sin esfuerzo por zonas empinadas, es una de las características más acusadas de nuestra fregadora-aspiradora de arrastre BD 80/100 W Bp Classic. Este equipo que se maneja a mano y se acciona a batería es excelente para aplicaciones diarias, y también para trabajos duros. Los componentes sometidos a un mayor desgaste, por ejemplo, la tobera y el cabezal de los cepillos circulares, están fabricados en aluminio macizo fundido a presión para que aguanten grandes esfuerzos. Su probado concepto de manejo con manillar de resorte colocado en el asa trasera, el fácil aumento de la presión de apriete de cepillos de 40 a 68 kilogramos en caso de mucha suciedad incrustada o decapado, o su velocidad de transporte y limpieza de hasta 5 km/h regulable de forma gradual, hacen que sea muy cómoda para el usuario. El gran ancho útil de 80 centímetros y el depósito de 100 litros permite una limpieza y larga y eficiente y alcanzar un rendimiento de hasta 4800 m² por hora. Este concepto bien pensado se completa con el adaptador Home-Base que permite un arrastre manual del equipamiento de limpieza, aportando así una mayor eficiencia y aumentado considerablemente la comodidad del usuario.
Características y ventajas
Las piezas sometidas a un gran esfuerzo, como la tobera y el cabezal del cepillo, están fabricados en aluminioConcepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con baja cuota de fallo. Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.
Presión de apriete de cepillos ajustable a dos nivelesEn caso necesario, puede aumentarse manualmente de los 40 kilogramos de serie a 68. Presión de apriete más baja para suciedad ligera o suelos delicados. Presión de apriete más alta para suciedad incrustada o decapado.
Motor de propulsión de 300 vatios potente y eficientePermite superar desniveles sin esfuerzo ahorrando fuerzas al usuario. Velocidad de marcha ajustable mediante un potenciómetro giratorio accesible.
Elementos de control a color de gran visibilidad
- Elementos de control codificados por colores que simplifican el manejo y acortan el tiempo de aprendizaje.
Sistema Home-Base bien pensado
- Posibilidad de colocar equipamiento de limpieza manual, como ganchos, depósitos, mopas, etc.
Equipo económico de la gama Classic
- Excepcional relación precio-calidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|810
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1090
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|100 / 100
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 4000
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|2400
|Batería (V)
|24
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|63 - 65
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1900
|Peso total permitido (kg)
|435
|Peso sin accesorios (kg)
|110,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
Equipamiento
- Potente tracción
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Motor: Batería
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza de mantenimiento en el comercio minorista, tiendas de bricolaje, centros comerciales, comercio, sector industrial y en aeropuertos