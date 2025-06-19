El potente accionamiento de marcha, capaz de pasar sin esfuerzo por zonas empinadas, es una de las características más acusadas de nuestra fregadora-aspiradora de arrastre BD 80/100 W Bp Classic. Este equipo que se maneja a mano y se acciona a batería es excelente para aplicaciones diarias, y también para trabajos duros. Los componentes sometidos a un mayor desgaste, por ejemplo, la tobera y el cabezal de los cepillos circulares, están fabricados en aluminio macizo fundido a presión para que aguanten grandes esfuerzos. Su probado concepto de manejo con manillar de resorte colocado en el asa trasera, el fácil aumento de la presión de apriete de cepillos de 40 a 68 kilogramos en caso de mucha suciedad incrustada o decapado, o su velocidad de transporte y limpieza de hasta 5 km/h regulable de forma gradual, hacen que sea muy cómoda para el usuario. El gran ancho útil de 80 centímetros y el depósito de 100 litros permite una limpieza y larga y eficiente y alcanzar un rendimiento de hasta 4800 m² por hora. Este concepto bien pensado se completa con el adaptador Home-Base que permite un arrastre manual del equipamiento de limpieza, aportando así una mayor eficiencia y aumentado considerablemente la comodidad del usuario.