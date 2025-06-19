Fregadora-aspiradora BR 35/12 C Bp Pack UL
Ágil, ligera y silenciosa: la fregadora-aspiradora BR 35/12 C con una batería de iones de litio de alto rendimiento que se carga rápidamente, cabezal de cepillos giratorio, tecnología de cilindros, KART y nivel eco!efficiency.
Con la fregadora-aspiradora BR 35/12 C, de maniobrabilidad, manejo y mantenimiento fácil, se limpian las superficies muy amuebladas y con poco espacio de forma profesional y eficaz. La máquina está equipada con un cabezal de cepillos cilíndricos giratorio con tecnología KART (Kärcher Advanced Response Technology) y es perfecta para la limpieza de zonas curvadas. En espacios estrechos incluso puede limpiar también en marcha atrás. La nueva batería de iones de litio, con un tiempo de marcha especialmente prolongado, tiene una vida útil 3 veces mayor que la de las baterías de plomo convencionales. No necesita mantenimiento y se carga rápidamente. El ligero peso de la máquina facilita el transporte y la superación de escalones. El nivel eco!efficiency reduce el consumo de energía, prolonga el tiempo de marcha y disminuye el nivel de ruido aprox. un 40 %.tiempo de marcha y disminuye el nivelde ruido aprox. un 40 %.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio +/- 200° con tecnología KART. Equipo fácil de maniobrar. Comodidad en las curvasExtremadamente manejable y eficaz, ideal para superficies estrechas. El cepillo siempre queda transversal respecto a la dirección de marcha. La tobera absorbe eficazmente el agua en cada curva. En caso necesario, también se puede limpiar y aspirar marcha atrás.
Incluye una potente batería de iones de litioTotalmente sin mantenimiento, a pesar de ofrecer una vida útil tres veces más larga que las baterías corrientes. Puede cargarse de forma parcial o provisional sin problemas cuando sea necesario. Carga rápida (completa en 3 horas, media carga en 1 hora).
Modo ahorro eco!efficiencyAhorra recursos y alarga el tiempo de marcha hasta un 50 %. Nivel sonoro un 40 % más bajo. Emisiones de CO₂ reducidas.
Equipo compacto
- Es posible alejarse de la pared en un ángulo de 90º.
- El equipo no presenta salientes; manejo sencillo.
Peso muy reducido del equipo
- Un 35 % más ligero que los equipos comparables.
- Supera fácilmente peldaños, umbrales o escaleras.
- Transporte más sencillo en vehículos.
Manillar plegable
- Almacenamiento compacto.
- Transportable incluso en vehículos pequeños.
Manillar de altura regulable
- Ergonómica, ya que se ajusta a diferentes alturas del usuario.
Incluye potente cargador para montaje empotrado
- El cargador siempre está a mano; se puede cargar en cualquier momento.
- Una carga completa dura 3 horas, una media carga, 1 hora. La media carga es posible en cualquier momento.
- El cargador se desconecta automáticamente. No hay consumo energético en modo standby.
Tecnología de cilindros
- Mayor presión de apriete para eliminar suciedad muy resistente.
- Excelente incluso en recubrimientos rugosos del suelo o en la limpieza de juntas.
- Resultado de limpieza uniforme.
Incluye función de barrido
- Barrido, fregado y aspiración eficaces en un solo procedimiento.
- Absorbe piedrecillas, astillas de madera y otros componentes pequeños.
- Asegura un óptimo funcionamiento del labio trasero de aspiración.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|350
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|450
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|12 / 12
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|1400
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1050
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Batería (V/Ah)
|25,2 / 21
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 1,5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 2,7
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|120 / 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|700 - 1050
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1050
|Consumo de agua (l/min)
|1
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|65 - máx. 65
|Tipo de corriente (Hz)
|50 - 60
|Capacidad de absorción (W)
|500
|Color
|antracita
|Peso total permitido (kg)
|48
|Peso sin accesorios (kg)
|36
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|890 x 420 x 1090
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Ruedas de transporte.
- Tobera recta: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Presión de apriete variable