Fregadora-aspiradora B 150 R
Fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R, compacta y de libre de configuración, con depósitos de 150 l, disponible con diseño de cabezales cilíndricos o de discos. Perfecta para superficies de tamaño medio, desde 2500 hasta 10.000 m².
El equipo compacto B 150 R es idóneo para la limpieza de espacios interiores y ofrece siempre una visión de conjunto óptima. La fregadora-aspiradora con conductor sentado accionada por baterías (batería húmeda/de gel de 180–240 Ah) dispone de un ancho de trabajo de 75 o 90 centímetros y puede equiparse opcionalmente con un cabezal de cilindros con función de barrido incluida (ideal para suelos rugosos) o con un cabezal de discos para suelos lisos. La tracción en todas las ruedas opcional garantiza un óptimo desplazamiento y permite superar las curvas y las pendientes. El cabezal de cepillos y la tobera descienden automáticamente. El equipo cuenta con un gran display en color y con elementos de control identificados por colores, lo que facilita enormemente su manejo. La adaptación automática de la presión de apriete, los modos de limpieza ajustables y el sistema de llave KIK completan el paquete de equipamiento. Están disponibles de forma opcional la dosificación del detergente Dose, la función Auto Fill para un llenado eficiente del depósito de agua limpia y el sistema patentado de lavado del depósito para una limpieza cómoda del depósito de agua sucia.
Características y ventajas
Equipo configurable
- Detalles de equipamiento de libre elección.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.
- Solución rentablemente razonable.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Auto-Fill (opcional)
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Si la manguera del agua limpia está conectada, el llenado se detendrá automáticamente en cuanto el depósito esté lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Cargador para montaje empotrado (opcional)
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Dosificación opcional del detergente (DOSE)
- Ahorra detergente.
- Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
- Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a dispositivos de control claros con codificación por colores.
- Manejo más sencillo y tiempos de instrucción más cortos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|750 - 900
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1300
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|940 - 1060
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|9000
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|6000
|Tipo de baterías
|separada
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180 - 1300
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|34 - 560
|Consumo de agua (l/min)
|9
|Peso total permitido (kg)
|957
|Peso sin accesorios (kg)
|560
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1790 x 1080 x 1410