El equipo compacto B 150 R es idóneo para la limpieza de espacios interiores y ofrece siempre una visión de conjunto óptima. La fregadora-aspiradora con conductor sentado accionada por baterías (batería húmeda/de gel de 180–240 Ah) dispone de un ancho de trabajo de 75 o 90 centímetros y puede equiparse opcionalmente con un cabezal de cilindros con función de barrido incluida (ideal para suelos rugosos) o con un cabezal de discos para suelos lisos. La tracción en todas las ruedas opcional garantiza un óptimo desplazamiento y permite superar las curvas y las pendientes. El cabezal de cepillos y la tobera descienden automáticamente. El equipo cuenta con un gran display en color y con elementos de control identificados por colores, lo que facilita enormemente su manejo. La adaptación automática de la presión de apriete, los modos de limpieza ajustables y el sistema de llave KIK completan el paquete de equipamiento. Están disponibles de forma opcional la dosificación del detergente Dose, la función Auto Fill para un llenado eficiente del depósito de agua limpia y el sistema patentado de lavado del depósito para una limpieza cómoda del depósito de agua sucia.