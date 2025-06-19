Siempre todo bajo control: la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 90 R Adv Bp cuenta con la tecnología Flexible Application Control Technology (FACT) para ajustar la velocidad de rotación de cepillos según las necesidades. Además, el display muestra claramente las horas de servicio y el nivel de llenado de agua limpia. El equipo de la nueva generación de cabezales de cepillos permite el uso de los cabezales de cepillos de rodillos o discos con diferentes anchos útiles (55-75 cm). Para una flexibilidad máxima. El accionamiento de cepillos se realiza mediante un arrastrador en estrella. Con un radio de giro de tan solo 1,6 m, el equipo ofrece gran flexibilidad y una maniobrabilidad excelente. Además, el equipo cuenta con una mayor capacidad del depósito y el llenado con agua limpia es especialmente sencillo. Gracias a sus medidas compactas, el equipo se puede cargar sin problemas para ser transportado en un ascensor, por ejemplo. Las aberturas del compartimento para baterías garantizan una ventilación suficiente incluso durante los intervalos prolongados de trabajo. Un filtro plegado plano adicional protege la turbina frente a la corrosión. En resumen: una alternativa maniobrable a cualquier equipo «walk-behind» de gran tamaño.