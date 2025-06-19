Fregadora-aspiradora B 90 R Adv Bp
La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 90 R Adv Bp destaca por la tecnología FACT, el diseño compacto, la elevada flexibilidad, una mayor capacidad del depósito y un ancho útil variable (55-75 cm).
Siempre todo bajo control: la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 90 R Adv Bp cuenta con la tecnología Flexible Application Control Technology (FACT) para ajustar la velocidad de rotación de cepillos según las necesidades. Además, el display muestra claramente las horas de servicio y el nivel de llenado de agua limpia. El equipo de la nueva generación de cabezales de cepillos permite el uso de los cabezales de cepillos de rodillos o discos con diferentes anchos útiles (55-75 cm). Para una flexibilidad máxima. El accionamiento de cepillos se realiza mediante un arrastrador en estrella. Con un radio de giro de tan solo 1,6 m, el equipo ofrece gran flexibilidad y una maniobrabilidad excelente. Además, el equipo cuenta con una mayor capacidad del depósito y el llenado con agua limpia es especialmente sencillo. Gracias a sus medidas compactas, el equipo se puede cargar sin problemas para ser transportado en un ascensor, por ejemplo. Las aberturas del compartimento para baterías garantizan una ventilación suficiente incluso durante los intervalos prolongados de trabajo. Un filtro plegado plano adicional protege la turbina frente a la corrosión. En resumen: una alternativa maniobrable a cualquier equipo «walk-behind» de gran tamaño.
Características y ventajas
Extraordinariamente maniobrableGracias a su diseño corto y estrecho, el equipo es muy manejable y puede maniobrarse fácilmente a pesar del gran volumen de agua. El mecanismo de dirección de 90º permite realizar una maniobra de viraje inmediatamente. Se adhiere al suelo perfectamente gracias a su bajo centro de gravedad.
Manejo sencilloAdemás, con los cepillos cilíndricos puede ahorrarse agua y detergente. Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY. En el display aparecen las horas de servicio.
Reemplazo en un abrir y cerrar de ojosEn caso necesario, el cabezal de cepillos puede ser reemplazado por otro rápidamente y sin herramientas. Los rodillos de los cabezales R se cambian en un abrir y cerrar de ojos. En los cabezales D, los cepillos o el plato impulsor de la esponja pueden expulsarse pisando el pedal.
Tiempo prolongado de marcha
- Gran compartimento para una gran capacidad de batería. Baterías de gel sin mantenimiento en las variantes Pack.
- La potencia de las turbinas de dos niveles ahorra energía adicional en el ajuste WHISPER.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|550 - 750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850 - 940
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|90 / 90
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|3300
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|2475
|Batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 4
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|20 - 315 / 28 - 35
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1450 x 800 x 1200
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.